Mongol, kínai és arab nyelvű helységnévtáblát avattak Debrecenben

Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője, alelnöke és Keresztesy Gergő, a párt helyi elnöke és megyei közgyűlési képviselő tartott csütörtökön sajtótájékoztatót Debrecenben. Előtte kihelyeztek egy helységnévtáblát, ami több nyelven íródott: az oda telepítendő vendégmunkások által beszélt nyelveken.

Lukács László hangsúlyozta:

Meg kell mutatnunk, hogy mi lesz az a szomorú jövő, amire számíthatnak a mikepércsiek, a debreceniek, hiszen látjuk, hogy a kormány eltökélt abban a tervben, hogy félmillió vendégmunkást hozzon az országba.

Ennek az egyik kiemelt célpontja Debrecen – emelte ki. A szomszédban épülő akkumulátorgyárhoz is megérkeztek már azok a vendégmunkások, akik azért jöttek, hogy elvegyék a magyarok munkáját, és azt a fejenként 68 millió forintos támogatást, amit a gyár a munkahelyteremtéshez kap. Legalább a felében, hiszen a közel 9000 munkahelyből legalább 5000 betöltéséhez ideiglenesen vagy akár hosszú távon ide települő vendégmunkásra van szükség – magyarázta az ellenzéki képviselő.

Ezek a migránsmunkások itt fognak maradni, telepeket fognak alkotni, és ezzel meg fogják változtatni Debrecennek azt a polgári kultúráját, amiről híres, és amelyre méltán büszkék a debreceniek.

A Jobbik-Konzervatívok szerint ez veszélyes, ezért a párt azon dolgozik, hogy ilyenre ne legyen lehetőség: kezdeményezték, hogy a jegyzők kapjanak több lehetőséget és nagyobb jogkört, hogy a betelepítéseket megakadályozzák. Hogy ne lehessen olyan, hogy 50-60 migránsmunkás lakik egy családi házban, egy kertvárosi környéken, amivel tulajdonképpen migránstelepeket létesítenek a kisebb településeken.

Azért is kártékonyak a hazánkba telepített migránsmunkások, mert alacsonyan fogják tartani a bérszínvonalat.

Lukács László rámutatott: a magyar embereknek nem sok választása marad, mint vagy belemennek ebbe a lefelé tartó bérspirálba, vagy pedig elhagyják a térséget, elhagyják az országot. Lukács László hozzátette: kelet-magyarországi emberként mindannyian tudjuk, hogy a legnagyobb fájdalmunk, hogy sorra költöznek el a kisebb településeinkről, azok a fiatalok Nyugat-Magyarországra vagy akár Nyugat-Európába, akik nem találnak itt tisztességes megélhetést.

A konzervatív, ellenzéki párt a migránsmunkások behozatalának megtiltása mellett azt szeretné, hogy Magyarországon legyenek normális bérek, amiből tisztességesen meg tudnak élni a helyi munkavállalók.

Keresztesy Gergő, helyi jobbikos politikus vette át a szót:

Az akkumulátorgyár építésével kapcsolatban mind a Fidesz-kormány, mind pedig Debrecen fideszes vezetése folyamatosan ködösített és titkolózott.

Rámutatott: az utolsó pillanatokban történt tájékoztatás, de az is csak a törvényi kötelezettség miatt, közmeghallgatás formájában. Ugyanez a helyzet a vendégmunkásokkal kapcsolatban is: a debreceniek, mikepércsiek, hajdúszobboszlóiak és az ellenzéki polikusok is sötétben tapogatóznak.

Ha a CATL kínai, akkumulátorgyártó cég üzeme eléri a teljes kapacitását, akkor 9000 új munkavállalót fognak foglalkoztatni.

Aki azt állítja, hogy ezt fel lehet tölteni a helyi munkaerőpiacról, az egyszerűen hazudik, hiszen nincs elég munkaerő. Ettől kezdve pedig nem kérdés a kormány jelenlegi politikáját tekintve, hogy leginkább az olcsó, keleti vendégmunkásokra fognak építeni.

Keresztesy Gergő ez nem helyes irány, hiszen Debrecen polgári kultúráját és értékeit, a vendégmunkások tömeges betelepítése veszélybe sodorja.

Hozzátette: a 2010-es évek közepén a Sámsoni úti menekülttábor kapcsán Debrecen már megtapasztalta, hogy milyen az, amikor tömegek érkeznek harmadik világbeli országokból. Többek között komoly közbiztonsági problémát okoztak.

Debrecen és környéke is azon kelet-magyarországi régiók közé tartozik, ahonnan a legnagyobb a lakosság elvándorlása: a fiatalok első körben Budapestre, onnan pedig akár Nyugat-Európába költöznek.

A Fidesz-kormány politikai irányvonala, hogy az elvándorolt magyarok minőségi munkaerejét keleti, olcsó vendégmunkásokkal helyettesítik, nem fogja megakadályozni a fiatalok elvándorlását.

