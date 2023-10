Nem nyomoz a rendőrség a vesztegetési botrányba keveredett fideszes polgármesterjelölt ellen

Nem indít eljárást a rendőrség vesztegetési botrányba keveredett volt fideszes politikus, Lévai István Zoltán ellen - számolt be a 24.hu.

Az ügyről Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő kérdezte Polt Pétert, a legfőbb ügyész válaszból pedig kiderült,

bűncselekmény hiányában elutasította a Budapesti Rendőr-főkapitányság, hogy nyomozzon Lévai István Zoltán XVIII. kerületi volt kormánypárti képviselő ellen.

Mint arról az Alfahír is beszámolt, az azóta lemondott Lévai István Zoltán kétszer is tárgyalt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) helyi passzivistájával, Aleva Mártával annak érdekében, hogy kvázi kamujelöltként jövőre ő is induljon a polgármesteri székért, hogy ezzel Lévai nagyobb eséllyel győzhessen Szaniszló Sándor jelenlegi polgármesterrel szemben. Erre a Válasz Online birtokába került hangfelvételekből derült fény, melyet a kutyapártos passzivista készített. Aleva azt mondta, csak azért találkozott a fideszes politikussal, hogy bizonyítékot szerezzen a vesztegetési kísérletre.

Fontos megjegyezni, hogy kulcskerületről van szó, ahol ugyan erős az ellenzék, de a 2022-es parlamenti választáson Lévai kevesebb mint nyolcszáz szavazattal maradt alul az MSZP-társelnökkel szemben. A XVIII. kerületi győzelmen múlhat, hogy a Fidesz át tudja-e venni Budapestet.

Miután az MKKP lebuktatta, a Jobbik feljelentést tett ellene. Hartaházi Miklós, a Jobbik-Konzervatívok pestszentimrei politikusa a párt szándékaival összhangban feljelentést tett az ügyben a választás rendje elleni bűncselekmény, vesztegetés és befolyással üzérkedés miatt. A jobbikos politikus leszögezte, az, aki közszereplőként ilyet tesz, mint amit Lévai István Zoltán megengedett magának, annak nincs helye a közéletben, így méltatlanná vált a választók képviseletére és az önkormányzati képviselői mandátumra.

(Címlapkép: Lévai István Zoltán - Facebook)