Novák Katalin kinevezte Lánczi Tamást a Szuverenitásvédelmi Hivatal élére

Novák Katalin köztársasági elnök kinevezte a közmédia online igazgatóját az újonnan életre hívott Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökévé szerdán a Sándor-palotában. Az államfő ezzel Lánczi Tamás megbízólevelét is átadta. Rajta kívül Novák kinevezett egy közigazgatási államtitkárt és egy rektort is az erről beszámoló Facebook-posztja alapján.

A Fidesz-KDNP által megálmodott szuverenitásvédelmi törvény betartatására létrehozott, önkényesen kijelölt ügyeket vizsgáló, korlátlan hatáskörű hivatal február elsejével kezdi meg a működését.

Lánczi pedig maga nyilatkozott úgy, hogy az általa irányított hivatal első feladata az lesz, hogy a soron következő, idén júniusban tartandó két választásra (az önkormányzati és EP-választásokra) felkészüljön.

Lánczi Tamás politológus, volt fideszes helyettes államtitkár, később a Századvég igazgatója és a Figyelő főszerkesztője lett, majd pedig a XXI. Század Intézet igazgatói posztját is betöltötte. Most az ötmilliós fizetéssel és mentelmi joggal járó vezetői posztot hat évig töltheti be, miután Orbán Viktor miniszterelnök felkérte erre a pozícióra.

Egyébiránt Lánczit a 444.hu „Habony Árpád jobbkezeként” jellemzi, s ahogy fogalmaznak:

az orbánizmus egyik leglelkesebb híve és védelmezője, aki bármilyen helyzetben képes megtámogatni a kormány politikáját vagy aktuális füllentéseit.

A hivatal ötletgazdája Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, és bár egyelőre sok a kérdőjel a pontos feladatait illetően, de a „külföldi beavatkozásra utaló folyamatokat” vizsgálhatja majd, egészen széles hatáskör mellett.

