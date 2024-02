Megkerestük Novák tanácsadóit, akik egyelőre nem léptek nyilvánosság elé. Egy kivétellel

„Egymást hívogattuk Csintalan Sándorral, mert mindketten nagy rajongói vagyunk Novák Katalinnak. Én régi rajongója, Csintalan pedig új” – írta Skrabski Fruzsina hétfői Facebook-bejegyzésében, amiben az újabb fideszes pedofilbotrányba keveredett köztársasági elnököt próbálta mentegetni.

Novák tanácsadója szívén viseli Budaházyék gyerekét, de a pedofil igazgató áldozatai nem kerülnek szóba.

Skrabski arra hivatkozik, hogy Novák Katalin a Csintalan Sándort vascsővel megverő Budaházyék ügyében is nagyon nehezen adott kegyelmet. „A kegyelem után naponta beszéltünk Csintalannal. Úgy éreztük, hogy embermentésben vettünk részt” – részletezi szentimentálisan. „Örültünk, hogy négy család szabadon karácsonyozhat, félelem nélkül élhet. Hat kisgyerek visszakapta az apukáját” – írja még mindig Budaházyékról és nem a bicskei pedofil bűntársáról.

Mivel teljesen biztos benne, hogy lelkiismeretesen és alaposan járt el a gyermekotthon bántalmazott lakóit elhallgattatni próbáló K. Endre esetében is, úgy véli, csak „a 2006 utáni ellenállásban szétvevők” ügyét is hátráltató „titkosszolgálat-rendőrség-ügyészség-biróság maffia” lehet a háttérben.

Szóval el tudom képzelni, hogy titkosszolgálati akció volt az is, hogy olyan nem kellőképpen informatív anyag kerüljön az elnök elé, hogy nem minden információ birtokában hozza meg a döntést

– mentegette a felcsúti körökben is jártas bűnelkövetőt felmentő Novákot.

Skrabski Fruzsina személyesen is mentegeti a pedofilvédő K. Endrét: „azt is el tudom képzelni, hogy megint egy koncepciós perről van szó, sajnos sok ilyen van büntetőügyekben és erről is lehet tudomása az elnöknek” – találgat a köztársasági elnök rajongója.

Novák tanácsadója ezután „egy szentéletű szerzetessel szembeni liberális lejárató akcióhoz” hasonlítja a pedofil és bűntársa ellen lefolytatott eljárást.

A tények helyett inkább csak saját prekoncepciójára támaszkodva levonja a következtetést, hogy „Novák Katalin az egyik legtisztességesebb ember az országban, nagyon bátor és népszerű.”

A fideszes köztársasági elnök tanácsadója szerint a tisztességtelenek meg szeretnének Nováktól szabadulni.

Azt is hozzáteszi: „Sokan vagyunk mellette, akik békés és szabad Magyarországot szeretnénk!”

Skrabski Fruzsina a végén azért mintegy mellékesen „nyilvánvalóan” elítéli a pedofíliát. „Minden gyereket meg kell menteni az ilyen szörnyűségektől, szerencsére az elkövető súlyos büntetést kapott és börtönben ül” – azt már nem teszi hozzá, hogy a cinkosa már nem, hiszen Novák Katalin kegyelmet adott neki.

Az ügyben Novák Katalin többi tanácsadóját is megkerestük, mit gondolnak a hatalmas port kavaró ügyről. Esetleges válaszaikat későbbi cikkünkben közöljük.

(Címlapkép: Skrabski Fruzsina/facebook)

Az igazságügyi miniszterként bukott Varga Juditnak is köze volt a pedofil bűntárs kiengedéséhez.