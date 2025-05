Orbán Viktor kínosan magyarázkodott a tragikus gazdasági adatokról a rádióban

Orbán Viktor annak tudja be a tragikusan rossz magyar gazdasági adatokat, hogy az európai gazdaság is stagnál. A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország, című műsorában azzal védekezett az uniós szinten is rossznak minősülő magyar adat kapcsán, hogy „Ausztria még nálunk is gyengébben teljesített, az például gazdag országtól egészen meglepő, de a németek is ott vannak velünk egy szinten”. A kormányfő szerint a német gazdasághoz erősebben kapcsolódó országoknak vannak bajai. (Éves alapon a magyar gazdaság 0,4, az osztrák 0,7, a német 1,2 százalékkal zsugorodott, míg az EU 1,4 százalékkal bővült – a szerk.)

A miniszterelnök állítása szerint már beszélt arról a gazdaságért felelős miniszterekkel, hogy nem szabad megengedni, „olyan testtartást vegyünk föl”, hogy rajtuk kívül álló okok miatt gyenge az ország gazdasági teljesítménye. Orbán Viktor azt mondta, a 2025-re kitűzött céljaikat el akarják érni „akkor is, ha cigány gyerekek potyognak az égből”. Ennek példájaként említette, hogy a parlament – többek között a Jobbik képviselőinek szavazataival – elfogadta az szja-csökkentési programot. Ennek részleteiről alábbi cikkünkben olvashat.

A kormányfő említést tett a Demján Sándor-programról is, mint fogalmazott, azt nem fogják visszavágni, korlátozni, hanem meg fogják csinálni, „dacára a rossz európai és ebből fakadóan kedvezőtlen magyar adatoknak”. (Megismételjük: az EU gazdasága 2025 első három hónapjában éves alapon 1,4 százalékkal bővült – a szerk.)

A háború kérdésére áttérve Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a konfliktus miatt 3 év alatt elveszített 20 milliárd eurót, ha ez a pénz nem Ukrajnában lenne, sokkal jobb lenne a helyzet. Úgy vélte, amíg Európa nem áll át a béke oldalára, az egész európai gazdaság „köhögni fog”. Ehhez az kellene, hogy felzárkózzanak Donald Trump mögé, és támogassák az ő békekezdeményezését, de az európai vezetők nem ezt akarják, sőt – fogalmazott Orbán – akadályozni akarják az amerikai elnök sikeres béketeremtési kísérletét. Állítása szerint az ukránok az EU pénzéből 1 millió fős hadsereget akarnak fenntartani. Hozzátette, az amerikaiak nélkül ennek a pénzköltésnek nincs értelme.

A miniszterelnök 2025-re „ambiciózus” célokat tűzött mi maguk elé.

„2025-ben mi továbbra is egy nagyon jó évre számítunk, mi jó évet akarunk csinálni”

– vett vissza a korábbi, „fantasztikus év” jelzőből Orbán Viktor.

Ukrajna esetleges uniós csatlakozásáról is beszélt a miniszterelnök, aki azt állította, 2030-ig az EU-s vezetők „gyorsítósávon” fel akarják venni a közösségbe az országot, ami szerinte „csődbe juttatná Magyarországot”. Ennek megakadályozására zajlik most az – egyébként erősen a korábbi nemzeti konzultációkra hasonlító, levélben kiküldött – szavazás. Orbán szerint az ukrán uniós csatlakozást hitelből finanszíroznák, de

„a hitel adósságot jelent, az adósság pedig csődbe visz bennünket”

– tette hozzá.

A miniszterelnök azt is meglebegtette, van uniós ország, aki már „bevásárolt Ukrajnában, akinek a nagy cégei már ott vannak”, és azt remélik, az uniós pénzek ezeknél a cégeknél landolnak. Azt mondta, nekik megéri az ukrán uniós tagság, azonban „mi a rossz oldalon vagyunk, mi ráfizetünk, mi tönkremegyünk”. (Az amerikaiak a napokban írták alá azt a szerződést Ukrajnával, mely szerint a jövőben fele-fele arányban osztoznak az ásványkincsekből származó bevételeken – a szerk.)

A kormányfő azt szeretné, ha több ország is felsorakozna mögé az uniós tagság ellenzésében.

Az uniós forrásokról szólva Orbán Viktor azt mondta, „az nekünk jár”, és bár egy részét blokkolták, azonban

„egy részét sikerült megszereznem” (sic!),

és hozzátette, folyamatos harcokban van a többi tízegynéhány milliárdért. Állítása szerint a Tisza párt megakadályozta az – egyébként évekkel ezelőtti – kórházfelújításokat és azt is, hogy – egyébként szintén több évvel ezelőtt – az uniós pénzek Magyarországra érkezzenek. Orbán Viktor szerint

„van egy nagy nemzetközi erő brüsszeli központtal, egy nagy, háborús hálózat”,

amely „brüsszeli bábkormányt” akar Magyarországnak, ennek pedig „súlyos gazdasági következményei lesznek”. Azt jósolta, a „brüsszeli bábkormány” első dolga lenne a rezsicsökkentés megszüntetése és „a genderaktivistákat be fogják engedni az iskolákba”.

A gazdaságra visszatérve Orbán alfának és ómegának nevezte, hogy Ukrajna uniós tagságát nem szabad megengedni. „És közben akármi adatok jönnek, ne adjuk fel a saját céljainkat!” – tette hozzá. Ígérete szerint minden munkahelyet megvédenek, az adócsökkentési programot végre fogják hajtani, a 100 új gyár helyett a gazdasági növekedés újraindításához 150 új gyárat akarnak felhúzni, meg fogják erősíteni a kis- és közepes vállalkozásokat, folytatni fogják az árletörési politikát, és a nyugdíjasoknak ígért élelmiszeráfa-visszatérítés is meg fog kezdődni „október környékén”. Szerinte ha ezt mind megcsinálják, „akkor a ’25-ös év oké”, illetve tárgyalják már a 2026-os büdzsét, amely „háborúellenes, békepárti költségvetés” lesz.