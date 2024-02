Orbán Viktor lényegében nem válaszolt semmi érdemit a fideszes pedofilbotránnyal kapcsolatos képviselői kérdésekre

Az interpellációkat követően Orbán Viktorra azonnali kérdések sorát zúdították az ellenzéki padsorokból ma este 8 után az Országgyűlésben, ahol ma több lényegi ügyben is szavaztak a jelenlévők. A tavaszi ülésszakot megnyitó miniszterelnöknek láthatóan időnként meg-meggyűlt a baja a neki címzett kérdésekkel.

„Ön a pedofilbotrány kirobbanása óta azt próbálja elhitetni a magyarokkal, hogy fogalma sincs arról a pedofilhálózatról” – kezdte felszólalását Kálmán Olga (DK). A képviselő felvetette, hogy a véletlen műve-e, hogy a miniszterelnök öccse, ifjabb Orbán Győző kiváló viszonyban van K. Endrével, a bicskei gyermekotthon igazgatójának bűntársával, illetve véletlen-e, hogy a pedofil intézményvezetőt az Orbán-család ügyvédje képviselte a bíróságon, valamint, hogy Orbán Viktor személyesen kampányolt a pedofil igazgató mellett.

Az ellenzéki képviselő egyenes választ követelt azzal kapcsolatban, hogy mi volt Orbán Viktor szerepe a pedofil segítőjének kegyelmi ügyében.

Orbán Viktor válaszában általánosságokat mondott arról, hogy a „pedofiloknak sosem volt kegyelem, ma sincs kegyelem, és nem is lesz kegyelem". Pedig pont az ügy bizonyítja legjobban, hogy volt kegyelem, méghozzá a Fidesz köztársasági elnöke adta, és a Fidesz igazságügyi minisztere hitelesítette. A miniszterelnök ezután megpróbálta a 2010 előtti kormányokra tolni V. János ügyét, mivel ő már korábban a bicskei gyermekotthon igazgatója volt.

Kálmán Olga viszontválaszában kijelentette: „Mindenki pontosan tudja ebben az országban, hogy valójában Ön döntött a pedofilsegítő kegyelméről. Tudják ezt az ön körül ülő fideszes képviselők is [...] tudja ezt az ön egyetlen füttyentésére lemondott Novák Katalin, tudja ezt Varga Judit, aki az Ön beleegyezésével ellenjegyezte a kegyelmet, és tudja ezt Balog Zoltán is, aki egy darabig még lemondani sem volt hajlandó a református egyház éléről.”

Tompos Márton (Momentum) is felemlegette azokat az árulkodó tényeket, miszerint az Orbán család ügyvédje védte V. Jánost az elsőfokú eljárásban, valamint azt, hogy Orbán Viktor öccse, ifjabb Orbán Győző egy birkózóegyesületben volt a pedofil bűntársával. Konkrétan pedig azt a kérdést szegezte a miniszterelnöknek, hogy miért adtak kegyelmet K. Endrének, a pedofil bűnelkövetőt segítő bűntársnak.

Orbán Viktor megint Novák Katalin és Varga Judit szoknyája mögé bújt:

Akik a pedofíliával kapcsolatos ügyben kegyelmet adtak, azok lemondtak. Ők tudják, hogy mit miért tettek. Minden kérdésükkel nyugodtan forduljanak hozzájuk

– hárított a miniszterelnök.

Ander Balázs (Jobbik-Konzervatívok) emlékeztetett, pártja egyedüliként támogatta a gyermekvédelminek hívott törvényt 2021-ben. A felelős gyermekvállalással kezdődik a gyermekvédelem kérdése – jelezte. Arra is kitért, a Jobbik mindig is támogatta a szigorú büntetéseket a pedofília kapcsán. Kaleta-ügyet is felidézte, majd azt mondta, a botrányos kegyelmi ügy úgy érte a kormányt, amelyik tünteti el a kompromittáló fotókat, mintha egy banánköztársaságban élnénk. Ander azt szegezte Orbán Viktornak:

Szükség lenne a megelőzésre, az áldozatsegítésre és a teljes gyermekvédelmi és szociális ágazat megerősítésére, anélkül nem lesz gyermekvédelem.

Orbán erre azt mondta, nincs vitája Anderrel. Az áldozatsegítés ügyében elismerte, biztosan lehet többet tenni, de csak a Fidesz tett érte érdemben. Egy biztos, a belügyér egyértelmű utasítást kapott az átfogó átvilágításra valamennyi gyermekotthonban – ismételte el.

Ander viszontválaszában megerősítette, az átvilágítást támogatni fogják, de a jobbikos politikus ennél széleskörűbb intézkedésre szólított fel, beleértve a gyógypedagógusok helyzetét is. Valódi gyermekvédelemnek nem nevezhető a mostani rendszer.

A miniszterelnök viszontválaszában a 2010 előtti időszak nominális ráfordításait említette, meglehetősen demagóg módon, de nagyrészt ismét egyetértve az előtte szólóval.

A következő Tóth Bertalan (MSZP) volt, aki azt kérdezte: Ön hagyta-e jóvá Varga Judit ellenjegyzését, megváltoztatva korábbi véleményét, és ha nem Ön, akkor ki tette?

Orbán állítása szerint ezt a kormány nem tárgyalta, különben nem született volna ez a kegyelmi döntés.

Viszontválaszában Tóth azt kérdezte: támogatja-e, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság tárgyalja ezt az ügyet?

A kormányfő viszontválaszában egyebek közt azt felelte,

minden vizsgálatot támogatunk.

Az ez után következő Toroczkai László (Mi Hazánk), Jámbor András (Párbeszéd) és Keresztes László Lóránt (LMP) is a pedofilbotrányról kérdezték Orbánt, illetve Keresztes azt is felvetette, hogyan engedhet környezetszennyező és veszélyes akkumulátorgyárakat Magyarországra a Fidesz-kormány.

Toroczkai a készpénzhasználat mellett emelt szót, Orbán meg biztosította róla, ha kell Alaptörvényben rögzítik annak fontosságát.

Majd Jámbor András (Párbeszéd) került sorra, aki azt vetette Orbán szemére, hogy mindig arról beszél, ők csukták le a bicskei gyerekotthon igazgatóját, ők indítottak nyomozást. De Jámbor szerint mindez azért történt meg, mert az egyik áldozat öngyilkos lett, más áldozatok pedig feljelentették az igazgatót.

Ne próbálják ezt a helyzetet kisajátítani!

– szorgalmazta.

Orbán Viktor Jámbornak azt mondta, semmi akadályát nem látja annak, hogy a végrehajtás rendszerét átvizsgálják. Szerinte a részletfizetési lehetőséget épp az ő kormánya vezette be, és az elmúlt évek döntései a végrehajtás alá kerülő emberek védelmét biztosította. Majd megismételte a bicskei üggyel kapcsolatos mantráit.

Keresztes László Lóránt kijelentette, örül, hogy Orbán is egyetért azzal: a helyi közösségeket érintő döntéseknek helyben kell megszületnie. Ezért nem érti az LMP képviselője, hogy Sóskúton miért lett mégis kiemelt beruházás az akkumulátorfeldolgozó a lakossági tiltakozás után.

Azt kérdezte a miniszterelnöktől: a helyén maradhat-e Lantos Csaba, miután folyamatosan súlyos környezetrombolást tapasztalni az akkumulátorgyárakban?

Orbán azzal replikázott, Lantos Csabát szerinte nem érdemes kipécézni, mert környezetszennyezés esetén a belügyminiszternek kell eljárnia.

„Pintér Sándort nem úgy ismerem, mint aki habozni szokott”

– fogalmazott Orbán Viktor, és azt is hangsúlyozta, minden döntést az adott ügyben legközelebbi szinten kell meghozni.

Élő videónk az ülésről és a kérdőre vonásról:

(Címlapkép és fotó: Béli Balázs/Alfahír)