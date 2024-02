Sűrű nap: rövidesen dönt a parlament a svéd NATO-csatlakozásról és Novák utódjáról is

Az Országgyűlés hétfői ülésén hamarosan elfogadja Novák Katalin államfői lemondását, egyúttal várhatóan minden további nélkül megszavazzák utódját, Sulyok Tamás alkotmánybírót köztársasági elnöknek.

Orbán Viktor ma a parlament tavaszi ülésszakának első ülésnapján elmondott napirend előtti felszólalásában megállapította:

ma sűrű nap elé néznek.

Majd hosszan értekezett a pedofilbotrányról és a gyermekvédelem kérdésköréről. Orbán a kegyelmi kérvényről úgy fogalmazott, hogy azt el kellett volna utasítani.

A távozó elnök asszony munkáját tisztelettel megköszönöm. Lemondásának oka olyan kegyelmi döntés volt, amelyben csak egyféleképpen lehetett volna dönteni: el kellett volna utasítani. Nem ez történt, ezért a lemondás helyes volt. Magyarországon a gyermekvédelem ügyében zéró tolerancia uralkodik, a gyerek abszolút, teljes körű védelmet élvez, az elkövetőt meg kell büntetni, a büntetést pedig le kell tölteni, nincs kibúvó, nincs kedvezmény, nincs feltételes szabadság, nincs kegyelem

– fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő a kegyelmi ügyön túl még megoldandó feladatnak nevezte, hogy pedofil ügyekben elítélt bűnöző ne legyen feltételesen szabadlábra helyezhető semmilyen indokkal, Magyarországon ez a kapu most nincs bezárva, ezért arra kéri a képviselőket, hogy kezdjenek hozzá.

Arról is beszélt, hogy vizsgálatot rendelt el, amely minden gyermekvédelmi intézmény vezetőjére vonatkozik.

„Átvilágítunk mindenkit, mert az alkalmassági feltételeknek mindenre, az életvitelre, a szexuális devianciára és a pszichológiai megfelelésre is ki kell terjednie"

– ígérte.

Orbán Viktor ezután méltatta az Alkotmánybíróság (Ab) elnökét, Sulyok Tamást személyi és szakmai szempontból.

A kormányfő kijelentette, ma Svédország NATO-csatlakozásáról is dönt a Ház. Orbán utalt az Ulf Kristerssonnal lebonyolított budapesti találkozóra is, mely során több megállapodást is tető alá hoztak, például új Gripenek vásárlásáról. Ezután az orosz-ukrán háború kétéves évfordulójáról és az ezzel járó veszélyhelyzetről is szólt.

(Címlapkép, fotó: Orbán Viktor napirend előtti felszólalását tartja az Országgyűlésben - Béli Balázs/Alfahír)