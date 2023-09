Osztalékkirálynők: A NER hölgykegyeltjei közül is kimagaslóan teljesít Rogán-Gaál Cecília

A NER-hez szorosan köthető politikusfeleségeket, üzletasszonyokat vett sorra az Mfor.hu összeállítása, fényt derítendő arra, kinek sikerült a legjövedelmezőbben navigálnia érdekeltségeit a mögöttünk hagyott időszakban.

Várkonyi Andrea az utóbbi időben azzal kavarta fel az állóvizet, hogy a Rose D’Or luxusjachton nyaralt a Földközi-tengeren hetekkel ezelőtt, ám a mindennapokban a Whitedog Media Kft. társtulajdonosaként és ügyvezetőjeként működik. A Mészáros Lőrinc feleségeként is ismert üzletasszony cége igencsak prosperáló, hisz árbevétele és nyeresége évről évre exponenciálisan nő.

Az erőfeszítéseknek meg is lett az eredménye, mivel Várkonyi üzlettársával, Gergely Judittal komoly osztalékhoz jutottak,

2020 óta a Whitedog összesen 1,291 milliárd forintot fialt, amelyből 968 milliót Várkonyi Andrea vehetett fel.

A felcsúti milliárdos nejének másik érdekeltsége a 2017-ben alapított Medigast Diagnosztikus, Megelőző, Terápiás, Egészségügyi, Termelő, Szolgáltató Kft.-ben, ami a tevékenységi köre szerint járóbetegellátással foglalkozó cég, és évek óta 3 millió forint körüli árbevételt ér el, a korábbi enyhe veszteségek viszont az elmúlt két évben 1,5 millió forint körüli profitba csaptak át - emlékeztetett a szakportál.

Várkonyi Andrea Mészáros két cégében is tulajdonosként szerepel, a tevetenyésztéssel is foglalkozó Mészáros Agro Kft. továbbra is ugyan inaktív és nem termel bevételt, de egy másik vállalkozásáról ez nem mondható el. Az ingatlanok adásvételével és üzemeltetésével foglalkozó EKHO Belvedere Kft. a második évében 98,6 millió forintos árbevétel mellett 11,27 millió forintos profitot hozott a házaspár konyhájára, ez az eredménytartalékba került.

Rogán Antal volt felesége, Rogán-Gaál Cecília ugyancsak vállalkozó kedvű üzletasszonynak tekinthető. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ex-nejének mindkét céges érdekeltsége jó barátnőjével, Sarka Katával közös.

A főleg reklámügynöki tevékenységgel foglalkozó Nakama & Partners Kft. 2022-ben 333,7 millió forintos árbevétel mellett 14 millió forintos nyereséget termelt, az üzletasszonyok viszont így is 125 millió forintos osztalékot utaltak ki maguknak. A cég öt év alatt 541 millió forintos pluszt tudott összehozni.

A Top News Hungary Kft. 2022-es üzleti évre szóló beszámolóját még nem adták le, pedig a májusi határidő már rég lejárt, de enélkül is legalább 2,59 milliárd forintnyi osztalék ütötte Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata markát.

Ez a kifizetés pedig fejenként legalább 1,2 milliárd forintra rúg.

A külügyér neje, Szijjártó-Nagy Szilvia évek óta tulajdonosa a belsőépítészettel foglalkozó Interior Design Belsőépítészeti Kft.-nek. A 2019-től kezdve évről évre egyre jobban teljesítő cég 2022-ben 1,5 milliárd forintos árbevétel mellett 545,8 millió forintos nyereséget könyvelhetett el. Szijjártó Péter felesége meg is ünnepelte a kiemelkedő teljesítményt, osztalékelőlegként már ki is utalt 436 millió forintot, így összesen már 1,074 milliárd forintot vett ki a társaságból.

Szijjártó-Nagy érdekelt a Centrum Property Szolgáltató Kft.-ben és a Varázshíd Rental Kft.-ben is, ám ezek még nem eredményeztek osztalékot.

Az elmúlt időszakban Vajna Tímea folyamatosan megszabadult céges érdekeltségeitől, ma már csak a BUNO Kft.-ben társtulajdonos az AV Investments Kft.-n keresztül. A cég 1,6 milliárd forintos árbevétellel, és 201 millió forintos adózott nyereséggel zárta a tavalyi évet, ebből 156 millió osztalékot szavaztak meg a tulajdonosok, így az AV Investments 79,56 millió, míg a kisebbségi tulajdonos BUNO Investments 76,44 millió forintot tudott felvenni.

Az elmúlt öt évben összesen 290 millió forintnyi osztalékot csorgattak ki az éttermes cégből, a tulajdoni viszonyok miatt azonban Andy Vajna özvegyéről nem tudni, pontosan mekkora összeghez jutott.

Az Mfor összeállításából kiderül, hogy a felvonultatott NER-közeli hölgyek köréből

Rogán-Gaál Cecília állhat a képzeletbeli dobogó tetejére, ugyanis mintegy 1,2 milliárd forint osztalékra tett szert az elmúlt öt évben.

Őt követi Sarka Kata, aki ennél valamivel kevesebbet, míg Szijjártó-Nagy Szilvia 1,074 milliárd forintot vett ki. Várkonyi Andrea pedig 948 millió forint osztalékot csatornázott ki érdekeltségeiből az elmúlt fél évtizedben.

(Címlapkép: Rogán Cecília és Sarka Kata versenyigazgatók, a zsűri tagjai a Magyarország Szépe - Miss World Hungary szépségverseny felkészítő táborának első, Miss Fashion alversenyén 2023. május 30-án. MTI/Vasvári Tamás)