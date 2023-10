Sas Zoltán: Rendkívül nehéz, terrorral terhelt és veszélyekkel sújtott időszak következik Európában

Annak ellenére, hogy hétfőn Brüsszelben egy korábban már terrorcselekményekkel is összefüggésbe hozott, tunéziai illegális bevándorló egy merénylet során meggyilkolt két svéd futballszurkolót, Franciaországban pedig szerdán hat repülőteret ürítettek ki terrorveszély miatt, a magyar Terrorellenes Koordinációs Bizottság egyelőre nem látja indokoltnak a hazai terrorkészültség fokozását. Sas Zoltán, a Jobbik-Konzervatívok rendvédelmi szakpolitikusa, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt a jelenlegi helyzetről.

Sas Zoltán az izraeli-palesztin háború, illetve a hétfőn történt iszlamista támadás miatt összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottságot. A szerdai ülésen mindkét esetet részletesen tárgyalták és meghallgatták mind a hazai titkosszolgálatok beszámolóit.

Igazából azt szeretném mondani, hogy a tájékoztató végén megnyugodtam, és boldogan tekintek a jövőbe, de nem ez a helyzet. Rendkívül nehéz, terrorral terhelt és veszélyekkel sújtott időszak következik Európában.

Hozzátette: akár világszintű terrorveszély is kialakulhat.

A TEK ellenére nem rendelte el, hogy a terrorkészültséget a jelenlegi 3-asról (a 4-es a legenyhébb, az 1-es a legszigorúbb - a szerk.) magasabb szintre emeljék. Sas Zoltán egyetért a döntéssel: a 2015 óta érvényben lévő vonatkozó törvényben világosan körülhatárolt feltételek megléte esetén lehet elrendelni bizonyos fokozatokat. A mostani hazai helyzetnek pontosan megfelel a Magyarországon jelenleg érvényben lévő 3-as fokozat – hangsúlyozta a szakértő.

Ez a fokozat közepes terrorkészültségnek felel meg, és a jelen pillanatban a hatóságok rendelkezésére álló információk alapján abszolút indokolt – magyarázta Sas Zoltán – ennek fokozására például a Terrorelhárítási Központ (TEK) tehet javaslatot. Azt továbbra is fenntartja, hogy a jelenlegi folyamatokat szemlélve nem lehet kizárni, hogy később szükség lehet a terrorkészültség növelésére.

A Jobbikos politikus kifejtette: a terroristák két csoportból kerülnek ki. Vannak, akik idegen harcosok, azaz az ISIS (Iszlám Állam) oldalán harcoltak, illetve vannak, akik már Európában radikalizálódtak.

Ha azt nézzük, hogy legalább 1 millió ember érkezett illegálisan az Európai Unió területére, a szakértői vélemények szerint pedig 3-5 százalékuk radikalizálódhatott, az 30-50 ezer ember. Ez már egy olyan tömeg, ami már teljesen kezelhetetlen.

A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke leszögezte: ennyi emberrel már csak a létszámhiány okán sem bírnak el az európai titkosszolgálatok, nem tudják követni őket, így akár olyan terrorcselekmények is előfordulhatnak, amik miatt a magyarországi terrorkészültséget is fokozni kell.

Sas Zoltán rámutatott:

Az a fő probléma, hogy ennyi embert nem lehet ellenőrizni. Emiatt is ellenezzük azt, hogy a kormány ellenőrizhetetlen hátterű, ázsiai vendégmunkások tömegeit telepítsen be Magyarországra.

Ez szerinte komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mivel ezek a vendégmunkások olyan ázsiai országokból érkeznek, ahol a magyar hatóságoknak nincs lehetősége érdemben ellenőrizni, hogy álltak-e vagy állnak-e kapcsolatban terrorszervezettel, követtek-e el bűncselekményt, voltak-e büntetve. Hozzátette: hogy a kibocsátó országok általában komolyan érdekeltek abban, hogy ezek az emberek elmenjenek onnan.

A Jobbik-Konzervatívok biztonságpolitikusa jó hírről is be tudott számolni: az EU vezetői is belátták végre, hogy egy ilyen méretű, ellenőrizetlen tömeg nem lehet az Unió területén. Ennek a folyamatnak haladéktalanul és azonnal gátat kell vetni.

A probléma abszolút kiütközött a tunéziai terrorista esetében is, hiszen Olaszország többször jelezte, hogy ez a az ember terrorizmussal hozható összefüggésbe, a belga hatóságok mégsem tudták kiutasítani, mert nem találták.

Sas Zoltán ígérte, hogy folyamatosan foglalkozni fognak a nemzetközi és a hazai helyzettel. A Nemzetbiztonsági bizottság hetente fog ülésezni az elkövetkezendő hónapban.

(Címlapkép: Egy belga rendőr biztosít egy mentőautót a két svéd futballszurkoló meggyilkolásával gyanúsított terrorista likvidálásának helyszínén 2023. október 17-én. MTI/EPA/Oliver Matthys)