Sas Zoltán szerint végre bírói engedélyhez köthetik a lehallgatásokat

Kössék bírói engedélyhez a lehallgatásokat! - szorgalmazta Sas Zoltán keddi Facebook-posztjában. A Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke arról számolt be, hogy az erre vonatkozó azonnali kérdésére adott államtitkári válaszból kiderült, hogy

módosítani fogják az 1995. évi CXXV. törvényt, amely nem más, mint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény.

A Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője úgy tartja, amennyiben a vonatkozó passzusok módosulnak, akkor megszűnhet az a hazai gyakorlat, amely szerint az egyes lehallgatások engedélyéről az igazságügyi miniszter dönthetett.

Meggyőződésem, hogyha kizárólag bírói engedélyhez kötik az ellenőrzéseket, sokkal megbízhatóbbá és átláthatóbbá válik a rendszer

– fogalmazott a bejegyzésben Sas, emlékeztetve: az úgynevezett külső engedélyköteles eszközök jogosultságának használatát az európai uniós joggyakorlatban döntően bírói engedélyhez kötik, és van olyan is, ahol egy külön tanács dönt azokról.

Amennyiben megtörténik a módosítás, a Nemzetbiztonsági bizottság is minél hamarabb napirendre fogja tűzni a témát

– ígérte a parlamenti bizottság elnöke.

Az Országgyűlés hétfői ülésén a jobbikos politikus érvelésébe azt is belefűzte, hogy a nemzetbiztonsági törvény már lassan harminc éve van hatályban, és ugyan az elmúlt időszakban történtek kisebb "ráncfelvarrások", de időszerűnek tartja, hogy alapvető változásokat lehessen eszközölni a törvényben. Répássy Róbert miniszterhelyettes, államtitkár válaszában pedig azt mondta: "a kormány a nemzetközi kötelezettségvállalásokból és bírósági ítéletekből fakadó jogszabálymódosítási kötelezettségeinek az előírt, illetve megállapodásokban vállalt határidőkön belül, menetrend szerint eleget fog tenni, vonatkozik ez egyebek mellett a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szükséges módosításaira is, a törvény más irányú módosítása egyelőre nincs napirenden".

Sas Zoltán már korábban is javasolta a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötését, amikor a Pegasus-botrány néven elhíresült megfigyelési ügy kapcsán kétnapos tényfeltáró látogatás céljából jött Magyarországra a PEGA, az Európai Parlament illegális megfigyelésekkel foglalkozó különbizottsága. Akkor az Alfahírnek elmondta, a Budapestre érkező európai uniós szakbizottságnak a Nemzetbiztonsági bizottság elnökeként adott általános tájékoztatást a magyarországi parlament működéséről, illetőleg az általa vezetett bizottság jogszabályi kereteiről, lehetőségeiről. Sas lapunknak hangsúlyozta azt is, hogy meg kell szüntetni, hogy az államhatalom részét képező igazságügyi miniszter is adhasson ilyen engedélyeket, s ehelyett az uniós joggyakorlat bevezetése mellett érvelt.

Címlapkép: Sas Zoltán (Béli Balázs/Alfahír)