Szigorú szabályozással védené a magyar dolgozókat a mesterséges intelligenciától a Jobbik

Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselő az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi albizottságának ülése után tartott sajtótájékoztatót kedden. A bizottság elnökeként indítványozta, hogy a mesterséges intelligencia kérdésköréről, veszélyeiről egy hosszú, alapos kimerítő konzultációt folytassanak.

A Jobbik-Konzervatívok álláspontja szerint munkahelyvédelmi alappal kell megvédeni a magyar munkavállalókat a mesterséges intelligencia veszélyeitől.

A mesterséges intelligenciát szabályozni hivatott európai uniós „AI Act” bizonyos elemeiben és alkalmazásában csak 2026-tól lép hatályba, addigra pedig ez az iparág, ez a terület teljes mértékben kicserélődhet – mutatott rá Z. Kárpát Dániel.

Szerinte nem fogadható el, hogy a társadalmi költséget, amit az új technológia bevezetése jelent, magára a társadalomra terheljék. „Nem várhatják el, hogy a tanulásukba éveket fektető, családos, adott esetben gyermeket nevelő magyar munkavállalók a saját költségükön, önszorgalomból és a saját idejükben képezzék, képeztessék át magukat a mesterséges intelligencia használatára” – szögezte le.

A Jobbik-Konzervatívok elkötelezett a Magyar Munkahelyvédelmi Alap koncepciója mellett, amelyből honfitársaink tömeges és ingyenes átképzését szeretnék támogatni, adott esetben éppen a mesterséges intelligencia által leginkább érintett szakmákban – fejtette ki a párt országgyűlési képviselője.

Ezen kívül innen szeretnék támogatni azokat a magyar kis- és közepes méretű vállalkozásokat, akik részt szeretnének venni a digitális technológiai forradalomban, de ezt egy szabályozott környezetben szeretnék tenni.

A mesterséges intelligenciával két dolgot egészen biztosan nem szabad tenni. Nem érdemes megpróbálni betiltani, és nem szabad kontroll nélkül szabadjára engedni!

– rögzítette Z. Kárpát Dániel, aki rámutatott, hogy a tiltás értelmetlen, hiszen a modern technika úgyis szembejön, és aki nem tart lépést, az lemaradt. Példának a Fidesz-kormány ügyetlenkedését hozta fel, amikor betiltották az Ubert. „Ezek a technológiák visszatérnek és nem tilthatók be” – hangsúlyozta.

Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a mesterséges intelligenciát tilos szabályozatlanul hagyni, hiszen az a rémálmok korát hozhatja el Magyarországra nézve. Példának azt hozta fel, hogy az úgynevezett „unokázós csalók” már ma is mesterséges intellgenciával generált hangmintával verik át az időseket, később pedig akár hamis videókat is bevethetnek. Leszögezte:

A Jobbik az extraprofitot realizáló multik megadóztatásával teremtené elő a munkavállalók megvédéséhez szükséges pénzt.

Z. Kárpát Dániel kifejtette: Magyar Munkahelyvédelmi Alapra és kőkemény jogszabályokra van szükség annak érdekében, hogy védjük a magyar munkavállalót és a sérülékeny csoportokba tartozó honfitársainkat, a kiskorúakat, vagy éppen időseket.

„Nagyon sok multicég és óriáscég van, amely extraprofitot realizál és tesz zsebre. Ennek 1 százalékát kellene befizetniük a Magyarországon a Magyar Munkahelyvédelmi Alapba, az így befolyt százmilliárdokból pedig meg lehetne védeni a magyarok munkahelyelit" – érvelt, hozzáfűzve:

Talán a kormány is magához tér, és végre nem a vendégmunkások szervezett behozatalát fogja erőltetni, hanem a magyarok szülőföldön való boldogulását!

A Jobbik-Konzervatívok minden eszközzel szeretné védeni a magyarok munkahelyeit, nem próbálja meg betiltani vagy korlátozni a mesterséges intelligenciát, de észszerűen szabályozni igen: „A Magyar Munkahelyvédelmi Alappal azt akarjuk elérni, hogy azok a munkavállalók, akiknek az állását veszélyezteti a digitális forradalom, biztonságban érezhessék magukat a szülőföldjükön, ingyenes átképzési programokban részesüljenek, a kisvállalkozók pedig támogatásokban”.

Z. Kárpát Dániel rámutatott: a veszély mértékét jelzi, hogy Nagy Márton a Fidesz-kormány nemzetgazdasági minisztere is elismerte, hogy a magyar álláshelyek mintegy 37 százaléka van középtávon veszélyben a digitális transzformáció miatt.

A jobbikos politikus azt ígérte, hogy hamarosan be fogja nyújtani a Magyar Munkahelyvédelmi Alapról szóló határozati javaslatot, és fel fogja keresni az összes magyar parlamenti pártot annak érdekében, hogy támogassák a magyarok munkahelyeinek a megvédését.

Majd kiderül, hogy melyik párt az, amelyik a multicégek oldalán áll és melyik áll a magyar polgárokén.

– emelte ki, majd elmondta, a Jobbik-Konzervatívok teljesen elkötelezett amellett, hogy minden magyar állampolgár és minden magyar munkavállaló megérdemli azt a védelmet, amelyet a Magyar Munkahelyvédelmi Alap koncepciója képes elhozni számukra.

