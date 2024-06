Több millió euróval próbálták megzsarolni Schumacher családját

Több millió euróval próbálták megzsarolni Michael Schumacher egykori Forma-1-es autóversenyző családját, az ügyben két embert őrizetbe vettek - jelentette be a nyugat-németországi Wuppertal ügyészségének szóvivője hétfőn.

Az elkövetők azt állították a család alkalmazásában álló személyeknek, hogy a Schumacher család számára kínos adatok birtokában vannak, és több millió eurót követeltek azért, hogy az információkat ne hozzák nyilvánosságra.

Az ügyészségi szóvivő szerint a zsarolók néhány fájlt el is küldtek a családnak bizonyítékként.

A nyomozóknak sikerült kideríteni, hogy a zsarolók Wuppertalból indították az akciót. Múlt szombaton őrizetbe is vették őket, egy 53 és egy 30 éves férfit, apát és fiát. Mindkettő egy másik bűncselekmény miatt próbaidőn van.

A hétszeres világbajnok Forma-1-es pilóta 2013-ban szenvedett súlyos fejsérüléssel járó síbalesetet, ami véget vetett a pályafutásának, és azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, egészségi állapotáról nagyon keveset lehet tudni.

Az MTI arra is emlékeztetett, hogy a család már korábban is zsarolás célpontja volt, a reutlingeni bíróság 2017-ben el is ítélt egy akkor 25 éves férfit, aki Schumacher feleségétől próbált meg pénzt kicsikarni.

(Címlapkép: Mick Schumacher német Forma-2-es autóversenyző, Michael Schumacher egykori hétszeres Forma-1-es világbajnok fia édesapja egykori versenyautóját, az F2004-et vezeti 2020. szeptember 13-án. MTI/EPA/AP/Luca Bruno)