Több olyan demonstráló diákot is beidézett a rendőrség, aki a Karmelitánál tiltakozott

Több, a Karmelitánál tüntető diákot is beidéztek a rendőrségre a héten – írja értesülései nyomán a Telex. Ezt több irányból is megerősítették, beidézett tüntető, érintett szülő és jogvédő is azt mondja, a hír igaz: még a rendőrségi szakaszban ugyan, de az eljárások valóban nagy intenzitással zajlanak.

Emlékezetes, a májusban erőre kapó tüntetések a pedagógusok életpályáját megreformáló státusztörvény ellen irányultak, amikor is ezrek fejezték ki elégedetlenségüket a pedagógusok megbecsültségének hiánya és az oktatás sorsa miatt. A zömmel a budai Várba induló diákokat rohamrendőrök állították meg a Karmelita kolostornál, ahol többen az oda felállított kordont igyekeztek elbontani. Az esetet dulakodás kísérte, néhány résztvevőt a rendőrök berángattak a kerítés mögé, végül könnygázt is bevetettek a demonstrálókkal szemben.

Öt főt már akkoriban előállított a rendőrség, most pedig legalább tizenöt esetről lehet szó a lap által megkérdezett TASZ szerint.

Az ügyeket alapvetően maszkviselés; hivatalos személy elleni erőszak; és garázdaság, illetve rongálás jogcímen indították.

A portál szerint a hivatalos személy elleni erőszak miatti eljárás az ellen indult, aki PET-palackot dobott a rendőrsorfal felé. A Telex arra kitér, hogy vádemelések egyelőre nincsenek, de már több esetben sor került a kihallgatásokra, vannak, akiket pedig most idéztek be. A kordon szétszedése miatt viszont már számszerűsített, nehezen értelmezhető okokból több százezer forintos károkozással gyanúsítanak egyeseket a rendőrök.

Többükhöz alighanem videók elemzése révén jutottak el a rendőrök. Erre egyébként már akkor ígéretet tett a rendőrség, hiszen egyértelművé tették: elemezni fognak valamennyi felvételt, kijelentve, könnyen lehet, hogy további eljárásokat is indítanak. A lap megkereste az ügyben a rendőrséget, ám eddig nem érkezett válasz.

(Címlapkép: Rendőrsorfal 2023. május 19-ei diáktüntetésen - Béli Balázs/Alfahír)