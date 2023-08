Tóth Bálint: „Rossz látni, hogy a politikában kisajátítják jogtalanul a kereszténységet”

A járműmérnök végzettségű Tóth Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszter fejéhez vágta többek között, hogy a keresztény ifjúságnak elege van abból, hogy a Fidesz nem krisztusi értékek szerint kormányozza az országot, hanem éppen ellenkezőleg, kizárólag önös érdekből. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István gazdagodását bűnnek nevezte, ami amikre nincsen világi mentség. „Követelem a magyar keresztény ifjúság nevében, hogy tűnjön el Orbán Viktor és a sleppje a politikából” – zárta akkori spontán beszédét Tóth Bálint.

Alfahír: Korábban azt nyilatkoztad, hogy a Gulyás Gergelyhez intézett beszédedet nem tervezted, az előadása közben felmerült gondolataidat mondtad el. Tekinthetjük ezt egy spontán kiáltványnak vagy vádbeszédnek? Mit éreztél akkor, mi vitt rá, hogy így szembesítsd a minisztert a rendszer bűneivel?

Tóth Bálint: Valóban nem terveztem, de az igazság az, hogy nem hagyhattam szó nélkül azt, hogy a Fidesz embere egy olyan narratívát mutat meg a jelenlévőknek, ami a tökéletes farizeusi hozzáállást tükrözi le. Én nem gondolnám, hogy ne tekinthetnénk vádbeszédnek a felszólalásom, igyekszem teljes erőmből elköteleződni amellett, hogy az igazságot kendőzetlenül képviseljem, és az életemben ne mulasszam el a lehetőségét annak, hogy valakit ne emlékeztessek arra, intsek meg, hogy rossz pályát vesz fel az élete.

Nem kioktatásról van itt szó, hanem ez egy felebaráti kötelezettség.

Én nagyon sajnálom, hogy az érintett személyek itt tartanak, és őszintén megvallom, nagy örömmel leülnék velük egy hosszabb beszélgetésre. Tényleg, eljöhetnének Ózdra, a kertben, a málnásban való csipegetés közben elregélhetnék azt, hogyan magyarázzák meg ezt a nagyon devalvált hozzáállást. Hogyan tudják elfojtani a bennük is mélyen ott lévő jóakarást, jó lelkületet, és hogyan mond fel bennük száz százalékosan a felelősségérzet.

Visszatérve az utolsó kérdésre, önazonosnak lenni kimondottan klassz érzés, függetlennek lenni attól, hogy mit vár el a környezet, a párt, vagy a világ milyen irányba ketyeg, az önazonosság részint megvalósult akkor is, amikor a szembesítés megtörtént.

Talán az én enyhe naivitásomat jól leírja az, hogy ha elmondom az egyik szempontot, miért akartam én elmondani azt, amit el sikerült:

bizony én még mindig úgy vélem, hogy ezek az emberek jó útra térhetnek, csak tovább lendítve ezt a gondolatmenetet, a bökkenő a fideszesek részéről az, ha igen, akkor nagyon rövid úton a dutyiban találják magukat.

Bár ez nem lesz elkerülhető, és így még jobban is járnak, ha itt a földi életük során kapják meg a méltó büntetésüket és megtérnek, mert bizony a túlvilági büntetés bármennyire is gondolják ezt manapság az emberek babonának, igenis valós, és jaj annak, aki erről megfeledkezik!

Név szerint említetted Mészáros Lőrincet, Tiborcz Istvánt, amikor a rendszer bűneiről beszéltél, valamint a végén magát Orbán Viktort is. Véleményed szerint van a Fidesznek és az Orbán-rendszernek egy a keresztény értékek szerint működő része, vagy az egészet átjárják ezek a bűnök?

Nem tudom, nincsen rálátásom erre, én nem hinném, hogy ne lehetne, habár nehéz elképzelni. Nehéz, hiszen az a mennyiségű pénzösszeg, amelyet adófizetők kemény munkájából vettek ki, nem éppen hagy helyet maga mellett valós, Krisztusi értékrendnek, de ha lenne is, teljesen elhitelteleníti a felsorolt személyek vagyonosodása.

Ciki az, hogy az emberek elemi logikájáról teljesen megfeledkezik Orbán Viktor, és nem realizálja, hogy ezt a fajta nagyon magas szintű bűnözést semmivel nem lehet elpalástolni az előtt, aki józan paraszti ésszel rendelkezik.

„Nagyon bosszant, hogy rengetegen összekeverik a kereszténységet a jobboldalisággal. Szerintem ez nem két egyforma érték” – ezt nyilatkoztad felszólalásodkor a Telexnek. Pontosan hogyan határolnád el a két ideológiát? Miben különbözik alapvetően a két értékrend?

A Krisztusi tanítások nem beskatulyázhatók, függetlenül attól, hogy ezt sokan igyekeznek mégis megtenni. Önmagában, a feslett világ jelenlegi állásától függetlenül kell értelmezni az Evangéliumban elhangzottakat. A szeretet, a bűnbánat és irgalom univerzális értékek,

Hamvas Béla szavaival élve a legmagasabb rangú kozmikus lény (tehát az ember) számára van lehetőség ezt valamennyire megérteni.

Az ember nem balos vagy jobbos, valójában ezek nincsenek is, végeredményül úgyis mindenki egyedül fog állni a Teremtő előtt, akkor már nincsen lehetőség belekapaszkodni ezekbe. Hit, remény, szeretet, ezeknek van valódiságuk, mélységük, minden egyéb ember által kitalált. Ha ráeszmélnénk arra, hogy milyen nagy hiba ezen veszekedni, és inkább dolgozhatnánk együtt, önzetlenül ezen a világon, hogy az szebb és szebb legyen, az maga lenne a kánaán, de hát ember embernek farkasa. Rossz gazdái vagyunk ennek a földnek, rosszul bánunk felebarátainkkal. Szóval kár, hogy az összekeverés rendszeresen megtörténik bármelyik oldalról indítva is,

rossz látni, hogy a politikában kisajátítják jogtalanul a kereszténységet.

Ehhez kapcsolódik szervesen azon véleményed, miszerint nem tetszik, hogy a kereszténységet sokan összemossák a Fidesszel, pedig nem lehet egy fekete-fehér képről beszélni. Mire céloztál konkrétan, miben tér el a keresztény felfogás a Fidesz politikájától? Ezek szerint egyetértesz az állami politika és az egyház különválasztásával?

Hát miben nem tér el? Bár abban biztos nem, hogy az anya a nő és az apa a férfi, az LMBTQ kritikus szemléletmódja teljesen korrekt, a Fidesznek itt meg kell adni a pontot, még ha ezt nem is olyan cizelláltan, szakértők bevonásával is kommunikálják. Nem olyan nehéz ügy ez, biológiailag van így az ember összerakva, érdemes a független, tudományos talajon helyét megálló, ideológiáknak nem engedő klinikai szakpszichológust, Tapolyai Emőkét meghallgatni a témával kapcsolatban.

A migrációval kapcsolatban kialakult állásponttal is részint egyetértésemet tudom kifejezni, és véleményen szerint keresztényi szemmel is teljesen rendben van, hogy aki nem legitim módon, illetve aki egyfajta erős bomlasztást előidézni akaró bevándorlóként akar az országban tartózkodni, azt nem lehet tolerálni.

Az már egy másik kérdés, hogy ez amúgy a kormány részéről teljes sikertelenség,

elég csak arra visszagondolni, hogy Abdelhamid Abaaoud is Magyarországon keresztül jutott el Párizsig, ahol 130 ember halt meg miatta.

Szóval én nem gondolnám, hogy a két előbb említett témával kapcsolatban vagy bármi jóval kapcsolatban is a Fidesz lenne a csúcs, az igazság hírnöke, szerintem az ezek mellett lévő erős kiállás mögötti indok is valamelyest taktikai a részükről, hiszen valamit muszáj hangosan szétkürtölni, amit túl nagy pénzbefektetéssel jó hatásfokkal is el tudnak végezni. Az ő olvasatukban muszáj a fideszes szavazóknak lehetőséget adni, hogy el tudják mondani, hogy "én ezért szavazok sokadjára rájuk, mert...", csak a baj az, hogy mindezek mellett a teljes közönnyel végbemenő, ami a csövön kifér jellegű lopást is megszavazza ez az állampolgár.

A második kérdésre a válasz röviden az, hogy nem kellene együtt lenniük (a politikának és az egyháznak – a szerk.), bár én magam nem is érzékelem azt, hogy ez az összefonódás olyan szoros lenne.

„Követelem a magyar keresztény ifjúság nevében, hogy tűnjön el Orbán Viktor és a sleppje a politikából” – fogalmaztad meg. Ezek szerint sok más keresztény ismerősöd is hozzád hasonlóan vélekedik a kormányról és a jelenlegi politikai rendszerről? Ők miért nem lépnek a nyilvánosság elé? Szerinted lenne esélye annak, hogy megszervezzetek egy közös fellépést?

A legfontosabb azt tisztázni, hogy Orbán Viktor legfőbb célja az volt, hogy a magyar nemzetet megossza kétfelé, és hogy a nagyobb rész mellette álljon ki, ami sajnos a különböző eszközök miatt sikerült. Arra kell ráébredni, hogy ez egy hibás felvetés, mi itt mindannyian a Kárpát-medencében élünk, egy országban, a legjobb az, ha összefogunk és ez a szövetség igenis erős hatással lenne a jövőnkre. Természetesen sok korombeli keresztény testvérem sem tudja elfogadni azt a végtelen lopáshullámot, amit mi napról napra érezhetünk a bőrünkön.

Róna Péter nem is olyan régen kijött videóinterjújában beszámol arról, hogy az EU szegénységi kritérium alapján a magyar lakosság 70 százaléka a szegénységi szint alatt él, és további 18-20 százalék pedig az ennél súlyosabb nyomorsági szint alatt van. Ez azt jelenti, hogy a felsőosztály nagyon nagy jólétben él, borzasztó nagy a szakadék. A felsőosztálynál van az emberek pénze.

Ez a kormány hibája, hogy az erős középosztály létrejöttétől nagyon messze vagyunk, de hát ennek következtében tudja könnyen fenntartani a kormány az ország szerkezetét, ami a felülről irányítottságot tükrözi teljességében.

Nem gondolnám, hogy lenne akadálya a továbbiakban is felszólalni ez ellen a borzasztó nagy igazságtalanság ellen. Én biztos, hogy minden lehetőséggel élni fogok.

Hogyan látod a keresztény ifjúság szerepét a politikai és társadalmi változások előmozdításában Magyarországon? Mit gondolsz, milyen módon lehet hatékonyan képviselni és érvényesíteni a keresztény értékeket a közéletben?

A fiatalság számára kell meghatároznia az új irányt, ami hatalmas felelősség, nagyon nagy kihívás, de nincs más választásunk, ebbe maximálisan bele kell állnunk, teljes mellszélességel. A hiteles élet, és hiteles beszéd, autentikus magatartás elengedhetetlen, igenis mi vagyunk a világ világossága, ahogy Krisztus mondta, ez nagy felelősséget von maga után, hát legyünk bátrak önmagunknak is, ha kell nemet mondani, és a rossznak mindenképpen nagy erőkkel ellen kell állni. Ezt egy többfrontos háborúnak is el lehet képzelni, Isteni csoda kell ahhoz, hogy mi itt helyt tudjunk állni, de hát pont erről van szó, ha kérünk, és jót kérünk, az megadatik. Sziklaszilárd hittel és erős cselekvéssel érdemes elindulni ezen az úton.

A NER egyik legújabb botránya, hogy Mészáros Lőrincet egy 62 méter hosszú, 27 milliárd forintos luxusjachton kapták lencsevégre. Erre a társadalom már nem reagál túl hevesen. Benned milyen érzéseket keltett ez az ügy? Szerinted miért nem háborodnak fel ezen jobban a keresztény, konzervatív érzelmi szavazók?

Hát Gulyás Gergely szerint még nekünk ebből kéne 30-40... talán már akkor az Adrián egy csónakversenyt is rendezhetnénk.

Borzasztó, hogy ezek az emberek ennyire az anyagi világban élnek, biztosan teljes idegroncsok, és 2-3 pohár bor után elsírnák mindenkinek azt, hogy milyen rossz az életük, mert mennyire utálják az emberek őket. Vagy nem, és teljes közönnyel csak kivetetik a személyzettel a Don Pérignont a hűtőből és próbálják élvezni az életet, szerintem sikertelenül.

Mindkét eset sajnálattal tölt el, és én értük is imádkozok, ahogy Orbán Viktorért is, amikor a tévelygőkért, gazdagokért szólok az Úrhoz. Én a legjobb indulattal, testvéri szeretettel mondhatom el ennek a közegnek, a legjobb, amit tehetnek, hogy térjenek meg Őhozzá, és tegyék le ezeket a világi élvezeteket, ez a valóságban csak teher.

Bár érteném, hogy miért nem háborodnak ezen fel még többen.

