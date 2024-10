Újabb elvonással készül a kormány, kivéreztetve az önkormányzatokat

Megjelentek az újabb kormányzati tervek az önkormányzati kasszák kiürítésére, amelyek szerint az iparűzési adó jelentős részét megvonhatják a településektől, miközben az önkormányzatok továbbra sem kapnak elegendő állami támogatást.

Most az iparűzési adó mértékének csökkentése került fideszes terítékre, ez azonban erősen megkérdőjelezi az önkormányzatok önállóságát és pénzügyi függetlenségét.

Tudok az iparűzési adózást érintő tervekről, de mindent nem mondhatok el

– árulta el a Dellában a sokadik polgármesteri ciklusát kezdő Gémesi György. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, van belső információja arról, mit tervez a kormány a helyhatóságok legfontosabb adóbevételével.

Gémesi rámutatott, ez éves szinten bő 1300 milliárd forint, ám ebből több mint 300 milliárdot már elvontak – szolidaritási adó címén – az iparral rendelkező településektől, hogy aztán csak kevesek által ismert módon osszák azt vissza más önkormányzatoknak.

A MÖSZ elnöke szerint ezenkívül tervezik átcsatornázni az adóbevétel egy részét már a jövő évtől kezdve. A cél, hogy térségi fejlesztési feladatokat finanszíroztassanak központi akaratra, figyelembe véve az önkormányzati adóztatásra vonatkozó jogszabályi kötöttségeket.

A településvezetések átlagosan a bevételeik 10 százalékát tudják már csak erre fordítani, minden mást a működés emészt fel.

Gémesi szerint a megvonás jelentősen befolyásolhatja a települések működését és fejlesztési lehetőségeit is.

Az önkormányzatok továbbra is a helyi lakosság igényeinek leginkább megfelelő fejlesztési terveket tudják kidolgozni és megvalósítani, azonban a kormányzati elvonásokat nehéz lesz pótolni.

Összességében az újabb tervek az önkormányzatok függetlenségére és hatékonyságára jelentenek komoly veszélyt.

Az elvonások növelhetik az önkormányzatok adósságát, és nem biztosítanak megfelelő forrásokat a fejlesztésekre. A kormánynak a helyi szinten történő döntéshozatal elősegítésére kellene összpontosítania, és nem kivéreztetni az önkormányzatokat.

A gödöllői polgármester az Orbán-kormány fenti intézkedéséről bővebben a 24.hu podcastjában beszél, arra is kitérve, hogy városában nyugodt képviselő-testületi munkára számít a most induló öt éves ciklusban.

Gémesi György szerint a főváros helyzete már keményebb dió, de úgy véli, Karácsony Gergely ki fogja tölteni a mandátumát, és a politikai logika is azt diktálja, hogyha nem is pár nap alatt, de később a helyettesekről is megállapodás szülessen Budapesten.

(Címlapkép: Alfahír)