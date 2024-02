Vagyonnyilatkozat: Továbbra sem írták a kormányfő nevére Hatvanpusztát, megtakarításai csökkentek

Január 31-én éjfélkor járt le a határideje annak, hogy magyar Országgyűlés tagjai leadják éves vagyonnyilatkozatukat. Ez mindannyiuknak sikerült, úgyhogy a magyar lakosság most néhány napig szörnyülködhet azok tartalma és a feltételezett valóság közötti ordító különbségen. Rögtön itt van például Orbán Viktor vagyonnyilatkozata.

A miniszterelnök ingatlanvagyona nem, de megtakarításai csökkentek.

Noha Orbán Viktor bruttó fizetése 623 ezer forinttal 5 millió 725 ezer forintra emelkedett, megtakarításai 4 millió forinttal csökkentek tavalyhoz képest.

4 millió 178 ezer forint volt, emellett 1 millió 547 ezer

A Fidesz-kormány fejének ingatlanvagyona tavaly óta változatlan: továbbra is feleségével, Lévai Anikóval felerészben tulajdonosa egy Budapest XII. kerületében, a Cinege út 5. alatt található luxusvillának, valamint egyedüli tulajdonosa egy 2013-ban vásárolt felcsúti parasztháznak, ami mellék később stadiont is építettek. Nyaralója nincsen, még szerencse, hogy az LMP-elnök testvére kölcsönadta neki a horvátországi villát.

A papírforma szerint Orbán Viktor szegényebb, mint egy átlagos magyar.

2023-as vagyonnyilatkozatában 13 millió 955 ezer forint volt a miniszterelnök megtakarítása, amit feleségével közös számlán tartott. Őt is megviselhette az infláció, hiszen idén ugyanezen a számlán már csak 10 millió és 32 ezer forint található, amivel a hivatalos magyar átlag (13 millió forint) alá esik. Még így is jól áll Orbán Viktor, mert korábbi vagyonnyilatkozatai szerint több évig egyáltalán nem is volt megtakarítása.

(Címlapkép: Orbán Viktor/facebook)