Tanárhiány: Van olyan iskola, ahol egy alsós tanítónéni kell, hogy tanítsa a felsősöket

A Fidesz-kormány kapkodva, az utolsó pillanatban adta ki a tanév rendjéről szóló rendeletet. A legtöbb iskolában úgy kellett elkezdeni a munkát, hogy fogalmuk sem volt, mire készüljenek. A most kiadott rendelet több sebből vérzik – derül ki a 444 összeállításából.

Az, hogy a rendelet most jelent meg, azt mutatja, hogy kapkodnak, olyan döntéseket hoznak, amelyeknek egyelőre nem látszik a következménye

– magyarázta a lapnak Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának tagja.

A tanév rendjéről szóló rendeletből kiderül, hogy az első tanítási nap szeptember 1. péntek lesz. Lehetne róla vitatkozni, hogy minek elvenni ezt az egy napot a gyerekektől, de sokkal érdekesebb a téli szünet és az év vége:

A téli szünetre ráhúztak plusz egy hét "szénszünetet", ami miatt még jobban belecsúszik a nyárba a tanév.

A téli szünet már tavaly is hosszabb volt a szokásosnál, aminek célja, hogy ne kelljen fűteni az iskolákat. Fűtsenek otthon, aztán majd a szülők megoldják valahogy a szabadságot. Nyáron emiatt egészen június 21-ig iskolába kell járni, ami azt jelenti, hogy a gyerekek egy héttel tovább ülhetnek a kánikulában átizzott, jellemzően légkondicionálatlan épületekben.

"A magyar iskolaépületek többsége egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a nyári melegben ott gyerekeket tanítsanak egész nap” – mondta el Komjáthy Anna, aki szerint ez a plusz hét teljesen alkalmatlan az oktatásra. A magas energiaárak miatt a gyerekeken spórol a kormány.

Jelenleg 1600 pedagógus hiányzik a rendszerből, de az is baj, hogy nincs elég szaktanár. Szeptember során felmondási hullám várható.

Maruzsa Zoltán fideszes államtitkár szerint nálunk az egy tanárra jutó diákok száma az EU-s átlagnál is kedvezőbb, bár belátta, vannak még kihívások. Ennek ellenére egy bő héttel a tanévkezdés előtt 1600 betöltetlen pedagógus-álláshelyre kerestek munkaerőt. Ezen kívül azt sem veszi figyelembe, hogy a tanárokat nem lehet darabra mérni, mert nem mindegy, hogy egy fizikaórát egy fizikatanár tanít, vagy egy alsós tanító, vagy egy gyorstalpalón kiképzett helyettesítő. Arról nem is beszélve, hogy akár még nem végzetteket is felvesznek.

Van olyan intézmény, ahol az alsós tanítónak már most jelezték, hogy felső osztályban fog tanítani, bár azt nem mondták meg, hogy hányadik osztályban

– hozta fel példának a PDSZ országos választmányának tagja, aki szerint szeptember második felében újabb felmondási hullám jöhet:

"Szeptember 15. és 29. közt kell majd nyilatkozni arról, hogy az új törvény hatálya alatt is folytatják-e a munkát a pedagógusok” – magyarázta. Ez azt jelenti, hogy a rossz munkakörülmények és az alacsony fizetés miatt tiltakozó, sztrájkoló tanárok megbüntetésére hozott fideszes törvény miatt még rosszabb állapotba kerülhet az oktatási rendszer, aminek végső soron a gyerekek isszák meg a levét.

