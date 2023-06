Z. Kárpát: Csak a magyar családok érdeke és a gyermekvállalás lehet az első

A Jobbik-Konzervatívok a családtámogatások kiterjesztésében hisz, semmiképp sem a megnyirbálásukban - szögezte le pénteki sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. A jobbikos országgyűlési képviselő emlékeztetett, a múlt héten kiderült, hogy a 30-40 év közti hölgyeknél a babavárót korlátozhatják, a városban élők számára pedig a csokot szüntetik meg.

"Mi megfordítanánk a rendszert: ha ezen a területen probléma lelhető fel, még több költségvetési forrást raknánk ide" - fogalmazott, hozzátéve, az otthonteremtési támogatások esetében is az a követelésük, hogy maradjanak meg ezek városon belül is, és inflációkövető módon növekedjen a támogatások összege is, ne csak a hitelrész.

Elmondta, pártja meg tudja jelölni ennek a költségvetési forrásait, a büdzsében ugyanis ezermilliárdos nagyságrendben áll rendelkezésre olyan plusz bevétel, ami váratlan volt, és csak a kormánynak kell elhatároznia, milyen célra fordítaná.

Ha priorizálni kell, csak a magyar családok érdeke és a gyermekvállalás lehet az első

- emelte ki Z. Kárpát, aki szerint az Orbán-kormány újabb megszorításai épp a családok létérdekei, a tervezhetőség ellen hathatnak.

Az otthonteremtés kapcsán a kínálati szűkösségről is beszélni kell, azt fel kell oldani a politikus szerint, felidézve, hogy az Airbnb szabályozatlan bejövetele, a Budapesten elérhető albérletek számának csökkenése és árrobbanása mind-mind olyan történések voltak, amelyeknél a kormánynak időben be kellett volna avatkoznia. Ezekben az is közös pont, hogy negatívan hatottak a magyar családok mindennapjaira, kiszámítható életvitelére - fűzte hozzá.

A Jobbik képviselője arról is szólt, hogy az otthonteremtést meg kellene támogatni egy állami bérlakásépítési programmal is, mert sokszor azt látni, hogy egy átlagos fizetésből már bankhitelesnek is nehéz lenni.

Mivel ez a kormány megszüntette a lakáscélú előtakarékosság állami támogatását is, százezrek számára az is gondot okoz, hogy egy albérletből valahogy kiszabaduljanak egyszer, és összeszedjenek annyi pénzt, ami egy bankhiteles önrészhez szükséges

- hangsúlyozta az ellenzéki politikus, aki újra visszavezetné ezt a korábbi támogatást is.

Z. Kárpát Dániel szerint a kényszerű kivándorlást a lakhatási, otthonteremtési körülmények és tervek méltóvá tételével kell támogatni. Emlékeztetett, ezért dolgozta ki pártja a Mi Várunk nevű bérlakásépítési programot, és a következő időszakban felmérik a fővárost és az agglomerációt érintő új lakhatási problémákat, melyek nélkül nem lehet előre lépni.

A következő hetekben-hónapokban letesszük az asztalra erre vonatkozó megoldási csomagunkat - vetítette előre a jobbikos politikus.

A kormány nem tett semmilyen értékelhető lépést az ingatlanárak elszabadulása ellen sem, és a mostani otthonteremtést illető megszorítások helyett még több forrást kell erre a célra átcsoportosítani

- javasolta Z. Kárpát Dániel, jelezve, hogy a szükséges források megtalálása kapcsán szívesen folytat vitát a kormányzattal.

(Címlapkép és fotó: Z. Kárpát Dániel - Béli Balázs/Alfahír)