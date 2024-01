Z. Kárpát Dániel: Mikor lesz végre a magyar munkavállaló az első?

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik-Konzervatívok alelnöke hétfőn Szegeden tarott sajtótájékoztatót. Azért éppen ott, mert ahogy az Alfahír is megírta: a kínaiak már eladó ingatlanokat keresnek a városban és környékén.

A Jobbik minden nagyberuházást helyi népszavazáshoz kötne.

A Jobbik-Konzervatívok helyi népszavazás által megerősítve tartja csak elfogadhatónak az összes nagyberuházást, amely a magyar nagyvárosokban vagy a környékükön valósul meg – hangsúlyozta az ellenzéki politikus. A párt „magyar kvóta” című javaslatával kívánja megvédeni a magyar emberek által betöltött munkahelyeket.

„Sem Szegeden, sem Debrecenben nem kérdezték meg az embereket a kínai gyárak telepítéséről.”

Ha a tervezett gyárak megépülnek, akkor nem feltétlenül lesz annyi magyar munkáskéz, hogy betöltse az így keletkező álláshelyeket — mutatott rá Z. Kárpát Dáneil. Hozzátette: vannak gyenge és enervált próbálkozások, amelyek azt próbálják meg elhitetni, hogy az elnéptelenedő Békésből és más helyekről fognak nagy tömegben buszoztatni magyar munkavállalókat, de ezeknek nem lehet hinni. Az a valószínűbb, hogy a magyar lakosság helyett, inkább a harmadik világ lakói fognak itt megjelenni a Fidesz-kormány segítségével.

Éppen ezért mondunk nemet a szervezett vendémunkás-importra! Magyar kvóta javaslatunk által pedig kimondjuk azt is, hogy vissza nem térítendő támogatást a magyar adófizetők pénzéből, kizárólag olyan cég kaphasson, amely vállalja, hogy legalább 95 százalékban magyar munkavállalókat alkalmaz.

A Jobbik alelnöke a helyi népszavazást azért tartja fontosnak, mert nem fogadható el, hogy úgy érkezzenek milliárdos beruházások egy városba, hogy arról a helyi közösséget nem kérdezték meg, sőt kifejezetten az akaratuk ellenére. Z. Kárpát Dániel azt is leszögezte, hogy mindenképp be kell tartani a környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat is. A magyar kvóta és a népszavazás együttes alkalmazása megvédi a magyar munkavállalókat, illetve a közösségeket, ahová a beruházások érkeznek – összegezte.

Magyarországon csakis a szülőföldön való boldogulás lehet elfogadható, és ezt szavatolni kell! Tettekkel és költségvetési forrásokkal is.

Z. Kárpát Dániel hangsúlyozat: ezt az üzenetet semmiképpen sem Szeged városvezetésének vagy a helyi közösségnek címzik, sokkal inkább a kormányon kérik számon, hogy tegye lehetővé, hogy országos szinten mindenhol helyben erősíthessék meg a nagyberuházásokat.

(Címlapkép: Béli balázs/Alfahír)