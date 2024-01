Szegeden drónnal vadásznak az eladó vagy kiadó házakra a kínaiak

Itt volt három kínai, drónoztak, aztán megkérdezték, van-e eladó, kiadó ház – számolt be a Szegeder.hu.

A Szeged észak-nyugati részén fekvő környékre a legtöbben az elmúlt néhány évben költöztek be, sőt még most is épülnek új házak. Nyugalomra vágyó családok választották új otthonukul, de úgy néz ki terveikbe beleszól a keleti nyitással hazánkba áramló kínai nagytőke. Vannak olyanok, akik már most az elköltözésen gondolkoznak, másokat ide bilincsel a lakáshitelÖ.

Debrecen „a kínai akkumulátorgyárak fővárosa” lesz de Szegedet sem hagyja érintetlenül az ázsiai nagytőke.

Több hónap titkolózás után, az ünnepeket megelőző utolsó napon jelentette be Szijjártó Péter fideszes külügyminiszter, és Szeged Polgármestere, Botka László, hogy a kínai BYD Szegeden építi meg első európai autóipari üzemét.

a Liliom Lakókertben élő, többnyire fiatal felnőtt családosok tartanak a nagyberuházástól. Egy ott lakó férfi állítása szerint a BYD már kinézte magának a lakóparkot abbó la célból, hogy oda költöztessék a felsővezetést.

Múlt hét pénteken itt volt három kínai. Drónoztak, aztán amikor elkezdtem beszélgetni az egyik szomszéddal, idejöttek érdeklődni, hogy van-e eladó, kiadó ház

– mesélte a Szegedernek.

A lakóparkban élők fel vannak háborodva azon, hogy ideraknak egy ipari parkot, holott ez lehetne éppen az autópálya túloldalán is. Attól félnek, hogy mivel a szegedi 502-es elkerülő utat meghosszabbítják a négysávos út forgalma a kertek végében zúg majd.

A kínai cég által lefoglalt 300 hektáros területen kiváló minőségű szántóföldek vannak, amelyeket lehetne továbbra is földművelésre használni, ha nem építik be.

A kínai gyár területe az M43-as autópálya másik oldalára is átnyúlik majd, de csak egy vasúti terminál erejéig, az ipari park egésze a város felőli részen lesz, amit a helyiek kifogálsolnak – számolt be a szegedi lap.

Vannak, akik a gyár zajától is tartanak: erre nem igazán megoldás az erdősáv, amit a gyár és a lakott terület közé telepítenek, hogy tompítsa az esetleges zajokat. Van olyan helyi lakos, aki azt is vitatja, hogy valóban nem akkumulátorgyártás fog-e folyni az üzemben.

A hivatalos bejelentés szerint nem lesz akkumulátorgyártás, de az biztos, hogy az üzem így is rengeteg vizet fog felhasználni.

Felmerült, hogy elköltözünk innen. Itt szerettünk volna élni öregségünkig, de hogyha elköltözünk, akkor olyan helyet fogunk keresni, ahol nincs autópálya, nincs szántóföld, hogy véletlenül se legyen az, hogy valami odaépül

– panaszkodott a Szegeder újságírójának egy a Liliom Lakókertben élő házaspár.

Egy babakocsit toló férfi viszont úgy nyilatkozott a lapnak, hogy ő a lakáshitel miatt nem tudna elköltözni, mivel nem tudja eladni a házat, amíg vissza nem fizet mindent a banknak. Debrecenből költözött a Szegedre, ahol „már nagyon elszaporodtak a vendégmunkások”. Attól fél, hogy a BYD miatt Szegednek is ez lesz a sorsa. „Attól tartok, hogy nemsokára már alig lehet majd magyar emberekkel beszélni Szeged utcáin” — aggódott.

A BYD akkumulátorgyára elvileg megkíméli Szegedet, és a Fótiak gondja lesz.

(Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Mihálffy Béla KDNP-s országgyűlési képviselő, Joó István kormánybiztos és Botka László, Szeged polgármestere sajtóbejelentést tesznek a kínai BYD-gyár érkezéséről. MTI/KKM)