Vona a Die Pressének: „Én vagyok a magyar demokrácia utolsó bástyája”

Vona Gábor a Die Pressének kijelentette, ha valakinek, akkor neki van esélye megverni Orbán Viktort. „Ez nem valami csatakiáltás, hanem egy tény” – szögezte le.

Az osztrák napilap Állami Számvevőszékkel kapcsolatos kérdésére elmondta, Orbán támadásai másfél éve átléptek egy bizonyos határt, és egyre színvonaltalanabbak.

- jelentette ki Vona. Hozzátette, ez egészen a karakterkérdésig elmegy, ami azt jelenti, hogy őt ki akarják csinálni.

„Hogyan lett a Jobbik veszélyes Orbánra”

December közepén egy összeállítást is közölt Vona Gáborról, illetve a Jobbikról a Die Presse. A Magyarországon élő Boris Kalnoky azt írta: Budapesten azt beszélik, Orbán személyesen közölte Vona Gáborral, hogy neki annyi. Ennek köszönhető, hogy a Fidesz-sajtó szisztematikusan sározza be a Jobbik elnökét. A szerző azt is megjegyezte: a baloldaliak és a liberálisok már a Jobbikban látják azt az erőt, ami leválthatja Orbánt.