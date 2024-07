Emelkednek bírságtételek. Üres a kassza?

A magyar kormány a visszatartó erővel indokolja a bírságtételek megemelését. A költségvetésnek viszont igencsak szüksége van a megemelkedő tételek után befolyt összegre. Olvasgasson emelkedő büntetési tételeket.

Gyanús, hogy a költségvetés lyukainak kifoltozása okán emelték ilyen mértékben a büntetések összegét.

A kormány kijelentéseivel ellentétben a központi költségvetés óriási hiányának tulajdonítja a hvg.hu, hogy jelentősen megemelik egy sor bírságnak a jogszabályban meghatározott összegét, és hogy több büntetésnek a felső határa is jóval magasabb lesz. A lap kategóriánként gyűjtötte össze, milyen pénzbüntetésekkel számolhatnak a közlekedők, a munkaadók és munkavállalók, az adózók és a versenyszabályokat áthágó vállalatok.

A közlekedésben résztvevőknek például augusztus 1-jétől a büntetés 160 ezer forint, ha valaki jogosulatlanul parkol mozgáskorlátozottaknak helyen, 26 ezertől 52 ezer forintig büntethető, ha megsérti az elsőbbségi szabályokat, 32 ezertől 65 ezer forintig a szabálytalan előzés. 31200-62400 forintig terjedő bírságot von maga után, ha a jármű műszaki érvényessége több, mint 3 hónapja lejárt, 39800-78 ezer forintig terjedő, ha 6 hónapja, 46800-93600 forintig terjedhet a bírság akkor, ha egy éve nincs a gépjárművön műszaki engedély.

32500-65 ezer forintig bírságolnak majd, ha a jármű autópályán, autóúton áll, 39600-78000 forintig, ha kijelölt gyalogosátkelőhelyen, 46800 forintig pedig, ha az útkereszteződéstől 5 méteren belül parkol. 26 ezertől 52 ezer forint bírság jár majd a vezetés közbeni telefonálásért, 24 ezertől 46800 forint a bírság enyhe ittas vezetésért, 31200-62411 forint pedig akkor, ha az alkoholkoncentráció magasabb, de még nem számít bűncselekmény. Tervezik az útdíjfizetési bírságok emelését is, ennek mértéke még nem ismert.

A Fidesz-kormány elvileg az emberek megrendszabályozására emelte a bírságtételeket, de azért az 5 milliárd pluszbevétel is jól fog jönni.

A kormány a jogkövető magatartással indokolja a szigorítást, ugyanakkor az új büntetési tételek bevezetést követően már az idén 4,78 milliárd forint többletbevételre számít. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetési tételei duplájára emelkednek. 200 ezerről 400 ezer forintra emelkedik a mulasztási bírság kiszabható legmagasabb tétele, cégek esetében 500 ezerről 1 millió forintra.1 millió helyett már 2 millió forintra büntethető, aki be nem jelentett munkaerőt foglalkoztat, és azok is, akik a számlaadási vagy az iratmegőrzési kötelezettségükről megfeledkeznek. A kormányzat bár rendre arra hivatkozik, hogy a visszatartás miatt vezeti be az emelkedő bírságtételeket, ezen kijelentés meglehetősen visszás annak tudatában, hogy a magyar költségvetésben a bírságok még a kiszabásuk előtt megjelennek tételként. Azaz a magyar költségvetés már előre úgy számol, hogy ennyi vagy annyi bírság be fog érkezni a rendőrségtől, NAV-tól és különböző szervezetektől.

(Címlapkép: illusztráció - Sándor Zoltán/Alfahír)