Nagyon fáj a Fidesznek Vona és a Jobbik német nyelvű sajtóban való szereplése

A hazai kormányzati propagandagyár azonnal rárontott a Die Presse által készített, szerdán megjelent Vona-interjúra. A szokásos kormánypárti összeesküvés-elméletek paneljei köszöntek vissza a propagandagyár sajtóorgánumainak hírösszefoglalóiban, véleménycikkeiben: a balliberális oldal ajánlotta be Vonát a német nyelvű sajtóba, Simicska Lajos vásárolt PR-cikket Vonának, Soros György áll a háttérben, illetve a Die Presse és az interjút szerző Christian Ultsch Orbán-fóbiás liberálisok. Emellett természetesen elkezdték szétszedni, félremagyarázni Vona Gábor kijelentéseit, és az egész interjút jelentéktelennek feltüntetni.

Az Alfahír azonban több, a Fideszhez közelálló forrásaitól is úgy értesült:

Orbán környezetében rosszallóan és ingerülten csóválják a fejüket amiatt, hogy miközben a Fidesz megítélése mélyponton van a német nyelvű sajtóban, a Jobbik egyre több szereplési lehetőséget kap.

Arról az Alfahíren is közöltünk összeállításokat, hogy a külföldi, különösen az osztrák és a német sajtóban rendszeressé vált a párt megjelenése. Több lap és hírügynökség is beszámolt az ÁSZ-ügyre válaszul szervezett jobbikos tüntetésről, illetve a Jobbik néppárti fordulata is fókuszba került.

Lapunk úgy tudja, hogy a Die Presse cikkei és mostani interjúja különösen fáj a Fidesznek. A kormányzati propagandisták által terjesztett „liberális összeesküvés” ellenére ugyanis az osztrák napilap konzervatívnak számít Ausztriában, ráadásul erősen köthető a Sebastian Kurz kancellár által vezetett Osztrák Néppárthoz (ÖVP). Orbánék pedig most nagyon szeretnének barátkozni a migránskérdésben hozzájuk közelebb álló új osztrák kormánnyal.

A Vona Gáborral interjút készítő Christian Ultsch sem tekinthető kispályásnak. Ahogy a tegnap megjelent interjúhoz fűzött keretes anyagunkban is írtuk, Ultschot többször választották Ausztriában az év újságírójának, a Die Presse külpolitikai rovatvezetője, valamint a Presse am Sonntag főszerkesztője. Jó kapcsolatot ápol Sebastian Kurzcal, aki nem egyszer adott neki interjút az elmúlt években. Az új osztrák kancellár első hivatalos útja Brüsszelbe vezetett, a szemfülesek pedig a sajtófotókon felfedezhették a közelében Ultschot is. Szakmai megítéléséről sokat elmond, hogy a csak nagyon ritkán és nem akárkiknek interjút adó Orbán Viktor vele ült le beszélgetni 2012-ben. De Ultsch 2013-ban interjút készített Bajnai Gordonnal, majd 2014-ben Szijjártó Péterrel is.

Tény az is, hogy az osztrák újságíró általában kritikus hangvételű cikkeket írt Orbánról és a kormányzásáról. Néhány hónapja jelent meg a Flucht (Menekülés) című könyve, amelyben nem éppen barátságos hangon beszél a kormányfő menekültpolitikájáról: „Orbán játszotta a kis játékait”. Ettől függetlenül, az osztrák sajtóra rálátó és a kormányhoz közelálló forrásaink szerint is a Fidesz nagyon szeretné, ha saját narratívája jelenhetne meg a német nyelvű lapokban, a Jobbik térnyerése, valamint eddigi karanténból való kitörése ugyanakkor kifejezetten irritáló a kormánypárti politikai mérnökök számára.