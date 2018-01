Kiárusítja az energiaszektort a Fidesz, a választások után elszabadulhat a rezsi

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint a rezsicsökkentést a kormány eddig is "politikai termékként" használta fel, ám most "talán Brüsszeli nyomásra", úgy tűnik, feladja ezt az irányvonalat.

A jelek szerint Orbán Viktor többé nem tartja szükségesnek a stratégiai energetikai létesítmények nemzeti tulajdonban tartását

- mutatott rá a politikus Ezt azért tartja jelentős fordulatnak, mert a kormány az elmúlt években sokszor hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentést éppen ezeknek a cégeknek az állami kézben tartása, illetve vétele tette lehetővé. Az utóbbi időszakban azonban több döntés is arra mutat, hogy ez a folyamat visszájára fordult:

Akármi is rejtőzik Mészáros Lőrinc világhírű meggazdagodása mögött -mert józan piaci folyamatok egészen biztosan nem-, most már nem csak több százmilliárd forint elképesztő módszerekkel történő kezeléséről van szó, hanem az ország energiapolitikájáról is. Hazánk energiatermelésének ugyanis egyötöde került a csak Orbán Viktor strómanjának tartott Mészáros érdekeltéségébe, ráadásul még a cseheket is bevonták a bizniszbe, ami totálisan szembe megy a Fidesz-kormány által hangoztatott függetlenségi és önállósági törekvésekkel.