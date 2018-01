Dakar, 3. nap: Szalayék borultak, az egyik Mini megint nagyot esett, fej- és nyaksérülések

Cyril Despres (Peugeot 3008 Maxi) nyerte a 267 kilométeres szelektív szakaszt, ezzel összetettben is vezet. Despres és társa gyakorlatilag hibátlan navigációval teljesítette a távot. Stephane Peterhansel (Peugeot 3008 Maxi) mindössze 48 másodperccel mögötte ért be, összetettben 27 másodperc a hátránya. A különbséget tényleg az útkeresés jelentette: Peterhanselék háromszor is elkeveredtek a navigációs pontok között.