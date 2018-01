Vona a kormánypárti betelepítésről: Orbánnak fel kell vállalnia, amit tett

A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje szerint, ha a már meglevő kérdéseket sem válaszolják meg azzal kapcsolatban, hogy Magyarország tavaly 1300 migránst fogadott be, akkor az még súlyosabb kérdéseket vet fel az ügyben. Azt is hozzátette: nyugodtan nevezhetjük az évszázad átverésének, hiszen az elmúlt két év semmi másról nem szólt, csak a Soros-tervről, a migrációról, arról, hogy a kormány megvédi az országot a kvóta kérdésétől.

Vona Gábor hangsúlyozta, a magyar társadalomnak joga van ahhoz, hogy megtudja,

a kormány által befogadott migránsok honnan jöttek, hol vannak, melyek azok az önkormányzatok, amelyek ebben szerepet vállaltak, az ott lakók tudnak-e erről, a polgármester megadta-e a tájékoztatást, miből élnek, mit dolgoznak, milyen körülmények között élnek, ki világította át őket, milyen biztonsági megfigyelés alatt állnak, szabadon mozoghatnak-e az országban, kapnak-e segélyt?

„Három hónap van a választásig. Az egész kampány arra épül, hogy a kormány megvédi Magyarországot a migránsoktól. Ha a kormánynak nincs titkolnivalója, szégyellnivalója, vagy nem verte át az embereket, és ez nem Orbán Viktor őszödi beszéde, amivel most szembetalálkozunk, akkor azt gondolom, hogy be kell jönni – legalábbis most próbálok magamból kiindulni: bemegyek, elmondom, hogy mi történt, mi a helyzet, és felvállalom, amit tettem, de nem fogok bujkálni. Ha Orbán Viktor elkezd bujkálni, akkor az emberben még nehezebb kérdések merülnek fel”