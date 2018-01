Hivatalos! Itt az a 106 fideszes képviselő, aki harcba száll 2018-ban

Az biztos, hogy Fazekas Sándor agrárminiszter óriásit bukott, mert elvesztette Karcagot, helyette Kovács Sándor indul.

Biztossá vált, hogy Kocsis Máté a VIII. kerületben harcba száll a mandátumért, és Orbán Viktor Békéscsabán is rendet tett az acsarkodó fideszesekkel között, és Herczeg Tamás lett a befutó.

ITT A LISTA.

Érdekesség ugyanakkor az is, hogy Simonka György (Orosháza) idén is megkapta a lehetőséget arra Orbán Viktortól, hogy megkapja a mentelmi jogot, mintahogy a vagyonnyilatkozat-gyártásban is jeleskedő Ríz Gábor szitén elindulhat Ózdon.

Budapesten viszont nagyon beleerősített a Fidesz-KDNP.

Az V. kerületben Hollik István veszi át Rogán Antal örökségét, míg a XI. kerületben a honvédelmi miniszter (Simicskó István), a II. kerületben a nemzetgazdasági miniszter (Varga Mihály), míg a XII. kerületben a Fidesz-frakcióvezetője, Gulyás Gergely indul. Kocsis Máté országos ismertsége is sokat segíthet a VIII. kerületben.

Arról már korábban lehetett hallani, hogy Orbán Ráhel jogi képviselője, Bajkai István indul a VII. kerületben (aki szerint a tojás is narancssárga) és most már az is hivatalos, hogy Orbán Viktor egyéniben is csatába küldi Németh Szilárdot. Ha ott az MSZP nem rondít bele, akár újra legyőzhetik a rezsibiztost.

Rétvári Bencének is megérte papírok és számlák nélkül krumplit osztania Vácot, indulhat az egyéni helyért.

Nem zavarta Orbán Viktort az sem, hogy Varga Gábor körüli cégek több tízmillió forintnyi EU-s pénzeket tüntettek el, megkapta a politikus Sárbogárdot.

Természetesen a nagy ágyúk is rajthoz állnak.

Ott lesz Tállai András Mezőkövesden, Lázár János Hódmezővásárhelyen, Kósa Lajos és Tasó László Debrecenben, Pócs János Jászberényben, Tuzson Bence Dunakeszin, Seszták Miklós Kisvárdán, Süli János Pakson.

Ahogy azt várni lehetett, Nyíregyházán egyéniben is elindítja a Fidesz Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt.

Fazekas Sándor mellett Mengyi Roland számára volt kudarcos ez a 4 év. A fideszes körökben Voldemortként ismert országgyűlési képviselő kezét ugyanis eleresztette Orbán Viktor, így az ügyészség által megvádolt Mengyinek felelnie kell a tetteiért.