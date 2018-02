Tovább tart a gyöngyösi szocialista szerencsétlenkedés: most épp a helyi MSZP-elnök indulna

A HírTV információi szerint most a helyi MSZP elnöke szállna ringbe tavasszal, megosztva ezzel az ellenzéki voksokat - Hiesz visszalépése után ugyanis úgy nézett ki, hogy a körzetben Vona Gábor, a Jobbik elnöke szállhat szembe egyedül a Fidesz jelöltjével.

Orosz Bálint, gyöngyösi MSZP-elnök indulását Szanyi Tibor, a párt európai parlamenti képviselője erősítette meg a csatornának.

"Amennyire bele lehet látni itt a háttérbe, ez egy évre visszamenő történet. Hiesz György még anno Botka László kérésére vállalta itt a körzetben a képviselő-jelöltséget, azóta millió egy dolog megváltozott. Az ő gondolata volt, hogy egyrészt hadd koncentráljon a városvezetői munkájára, másfelől pedig a ’19-es választásra. Ebből adódott aztán a félreértések sorozata. Nyugvóponton van az ügy, aminek az a lényege, hogy a Magyar Szocialista Párt a gyöngyösi városi elnököt, Orosz Bálintot indítja" - közölte a HírTV-vel Szanyi.

Az előzményekről bővebben itt olvashat:

Hiesz György, Gyöngyös szocialista polgármestere kedden könnyeivel küszködve jelentette be, hogy mégsem indul a tavaszi országgyűlési választáson és párttagságát is megszünteti. Az elmúlt napokban szárnyra kapott a hír, hogy a távozó jelölt helyett az MSZP és a Pártbeszéd támogatásával a liberálisok vezetője, Fodor Gábor indulna a fideszes Horváth László és a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, Vona Gábor ellen.

A Heol beszámolója szerint Hiesz György könnyeivel küszködve jelentette be a lépést, és a következőképpen magyarázta döntését:"Mikor elvállaltam a felkérést a jelölésre és most is, amikor visszalépek akkor is azt mondtam, hogy nekem csak egy fontos van, a város szolgálata, ennek a hivatásnak a maximális ellátása és így talán sokkal többet tudok Gyöngyösnek tenni, szolgálni azzal, hogy ezt a kampányt most nem csinálom végig."