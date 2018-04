---> az LMP politikus állítólag megütötte, vagy inkább feldöntötte Hadházy Ákost egy visszalépett LMP-s képviselőjelölt fegyelmi tárgyalásán;

---> Szél Bernadett távozásra szólította fel Sallai Róbert Benedeket;

---> Sallai Róbert Benedek mindenkit kioszt.

Áll a bál az LMP-ben. Árulással, kollaborációval, hűtlenséggel vádolják egymást a párt vezető politikusai, miközben már tettlegességig fajultak a viták. Sallai Róbert Benedeket Szél Bernadett felszólította a távozásra, aki most Facebookon oldalán szólt vissza. Nem is kicsit.

"Telefonon hív az egyik cimbora: nagy a gáz, agyrázkódás, elájulás stb... A fenét... hitetlenkedem, ismervén az igazságot, hogy attól, ami történt biztos nem lelték ilyenek ezt a jóravaló korrupcióüldözőt. (...) Egy éve jelentettem be a visszavonulást, mert tudtam, hogy ezzel a képmutató, álszent, manipulátor világgal nincs dolgom. Semmi. Hadházy játssza a felrúgott focistát, majd délután már tüntetésen tetszeleg, mert mit számít neki bármi, ha szerepelhet? A politikai közéletet uralják az érték nélküli primadonnák, valós ügyeket nem képviselő exhibicionisták és jól tudom: nem tartozom közéjük, nincs köztük helyem."

"A felszínre utat törnek maguknak a széldettik és hadházyk"

Sallai szerint hónapok óta fillérekért árulják az LMP-t és annak minden alapvelvét:

"De az LMP nem így indult. Istenemre mondom, az LMP-ben egy halom rendes ember van még mindig, akik jót akarnak az országnak és ha a felszínre utat is törnek maguknak a széldettik és hadházyk, ettől még továbbra is egy halom jó ember van ebben a közösségben, mi tagadás: András távozása óta kissé háttérbe szorítva. Mondjak le? Lépjek ki? Dehogy teszem! Fel sem merül, zárjanak ki, vagy csináljanak amit akarnak, de Hadházy Ákost nem ütöttem meg, és felháborodásom pedig jogos volt, mert hónapok óta fillérekért árulják az LMP-t és annak minden alapelvét."

Fegyelmi eljárás azok ellen, akik állítólag vele egyeztetve léptek vissza?

Érdekes ellentmondásra hívta fel a figyelmet Sallai. Szerinte ugyanis a sajtónak illene megkérdeznie (amúgy igen, igaza van, meg is fogjuk kérdezni), hogy miért is folytatnak fegyelmi eljárást azok ellen, akik állítólag szervezetten és a vezetőséggel egyeztetve léptek vissza:

"Tegnap mindenhol lejött: Kassai Dániel fegyelmi tárgyalásán történt az incidens. Mellesleg Ságodi Zoli balatoni visszalépő és Hadházy fegyelmi eljárása is volt. Vajon egyetlen újságíró is megkérdezi Szél Bernadettet, hogy hogy is folyhat fegyelmi eljárás azok ellen, akiket ő úgy kommunikált, hogy szervezetten léptek vissza vele egyeztetve? Érdekel valakit, hogy egy politikus, aki a „lehet más a politika“ feliratot aggasztja magára, hogyan hazudik a szemébe a társadalomnak, amikor a politikai érdeke úgy kívánja? "

Akkor most visszaadja a mandátumot Hadházy vagy nem?

Hadházy korábbi igéretére is felhívta a figyelmet Sallai:

"Aki a Fidesz mellett szocializálódik politikára, az olyanná is válik, mint a Fidesz, ahogy a Fidesz olyanná vált, mint az MSZMP, vagy MSZP, vagy talán kicsit rosszabbá. Hadházy sem más: hozta magával a fideszes szocalizációt, azt hiszi, itt is megtehet bármit egy elnök. Most meg, kizárás előtt jön a színdarab, hogy legalább a mandátumát megtarthassa valahogy, mert kínos, hogy bejelentette: vissza fogja adni, ha Orbán győz."

"Közpénből létrehozott ruhatár"

Nem kíméli Szél Bernadett társelnököt sem:

"Hadházy a fegyelmi eljárása elöl egy megjátszott színdarabba menekült, én meg ostoba módon segítettem neki. Dettin, akitől „lehet más a politika“ elvén pár alkalommal számon kértem a közpénzből létrehozott ruhatárát, a százezres fodrászszámlákat, a 20 milliós őt ünneplő nagygyűlést - és sorolhatnám, most már profi politikusként reagál: él a lehetőséggel, hogy távozzak azonnal a közéletből, mert kezdtek kínosak lenni számára is a kérdések, amiket most véletlenül nem Hadházy kérdez, mert őt is megválogatja, hol lásson visszaéléseket. Mikor barátja, Ungár Peti szexuális zaklatási ügye kirobbant tavaly, akkor az "össze kell zárnunk, ne engedjük a támadást“ politikája volt napirenden, most persze más a menüett."

Sallai végül azt is írja: négy év aktív képviselőség után békével a szívében tér haza, belátva: nem a magafajtának való ez.