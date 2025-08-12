Beérni látszik a Jobbik újjászervezése: mind a 106 helyen indul – Bács-Kiskun 6.-ban Hornyák József a jelölt

Baján 2024 decemberében alakult újjá a Jobbik; az alapító tagok Hornyák Józsefet választották meg vezetőjüknek. Az alakuló ülésen jelen volt a megyei regionális igazgató, Hornyák Zsolt, valamint Szabó Gábor pártigazgató is.

Hornyák Baján született, és hat évtizede Sükösdön él, így – mint fogalmaznak – napi tapasztalata van a kisebb települések mindennapi gondjairól és igényeiről. Több mint 15 éve dolgozik azon, hogy „a kisemberek hangja” ne csak meghallgatásra találjon, hanem érvényesüljön; kiállt a devizahitelesek mellett és tiltakozott a kilakoltatások ellen.

A bajai térség az elmúlt évtizedekben számos fejlesztési ígéretet kapott, ám ezekből kevés valósult meg. A Jobbik „valódi, kézzelfogható eredményeket” sürget: korszerű úthálózatot, új munkahelyek teremtését és a helyi gazdaság erősítését. A program a fiatalok helyben tartását és az idősek támogatását célozza – bérlakásprogrammal, helyi munkahely-teremtéssel és támogatott vállalkozásindítással. Megválasztása esetén Hornyák József ezeket a célokat kívánja képviselni az Országgyűlésben.