EESZT-leállás: nagy a baj, hardveres a hiba – a felhőrecept nem elérhető, visszatértünk a papíralapú „középkorba”

A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és több más e-ügyintézési portál működése azóta helyreállt. Ismét elérhetők a különböző okmányok – személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély – igénylését és átvételét biztosító felületek is. A turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás zavartalanul működik.

Az egészségügyi rendszerben viszont továbbra is fennakadások vannak:

nem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), így a felhőalapú receptkiváltás sem érhető el. Az EESZT kulcsfeladata a receptek elektronikus kezelése és a betegdokumentumok tárolása; ezek jelenleg nem hozzáférhetők.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára jelezte: átmeneti megoldásként, ha a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a patikák támogatással kiadhatják a felírt gyógyszereket. Amennyiben nincs Felírási Igazolás, de bármilyen orvosi dokumentum tartalmazza a készítmény nevét, hatáserősségét és adagolását, a gyógyszertár

a rendszer helyreállásáig támogatás nélkül, teljes áron adhatja ki a gyógyszert.

A papíralapú vényre felírt készítmények a megszokott rend szerint, támogatással kiválthatók. A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírási lehetőséget is biztosítsanak. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a megadott hívószámon lehet érdeklődni.

A tárcák közlése szerint az EESZT 2017-es indulása óta most először fordult elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott. A helyreállításon folyamatosan dolgoznak; a szolgáltatás visszakapcsolásáról külön közleményben adnak tájékoztatást, és a lakosság türelmét kérik.

Politikai reakció: a Jobbik a személyes ügyintézés visszaerősítését kéri

A történtekre reagálva a Jobbik ismét bírálta az „erőszakos digitalizációt”, és a személyes ügyintézés megerősítését szorgalmazza a digitális csatornák mellett. A párt álláspontja szerint a személyes és az online ügyintézésnek párhuzamos opcióként kellene működnie; mint írták:

Az erőszakos digitalizáció helyett erősítsék vissza a személyes ügyintézést!

A Jobbik régóta tiltakozik a „digitális kényszerzubbony” ellen, a mostani leállás szerintük jól mutatja, hogy tartós alternatívát kell biztosítani azoknak is, akik személyesen intéznék ügyeiket.