Putyin és Trump nem Budapesten: egykori orosz gyarmaton, Amerikában találkozik

Miért nem Budapest?

Fox News-információk szerint több helyszín is versenyben volt: Svájc, Olaszország (Róma), az Egyesült Arab Emírségek

és Magyarország. Utóbbit állítólag maga Putyin preferálta. Büszkélkedik az MTVA honlapja, az úgyneveett "hirado.hu".

– de végül Amerika nyert.

Nem akármilyen díszlet

Alaszka történetileg pikáns választás: a terület 1867-ig orosz fennhatóság alatt állt, onnan került az Egyesült Államokhoz, amikor azt megvásárolták az orosz államtól.

Miről beszélhetnek?

A fókusz az ukrajnai háború lezárása: tűzszünet, „valamilyen” rendezés – Trump korábban utalt rá, hogy fájdalmas kompromisszumok is jöhetnek. Zelenszkij részvétele továbbra is kérdőjel, a Fehér Ház szerint a bilaterális után jöhet háromoldalú egyeztetés.

Mikor találkoztak utoljára?

Hivatalban lévő amerikai és orosz elnök legutóbb 2021-ben egyeztetett (Biden–Putyin, Genf), Trump és Putyin pedig 2019-ben, Oszakában fogott kezet utoljára. A helyszín körüli matekba nemcsak a protokoll, de jogi tényezők is beleszóltak (helló, ICC-mizéria) – a nemzetközi sajtó hetek óta erről zúg.