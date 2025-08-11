Adorján Béla: Egy szomszédos ország már bevezette a Férfiak 40-et, nálunk vajon miért nem lehet?

Hosszú évek óta hallgatjuk, hogy a férfiak azért nem mehetnek nyugdíjba 40 év munkaviszony után, mert ezt Magyarország nem engedheti meg magának. Hogy ez mennyire fals érvelés, azt jól mutatja, hogy nem egy dúsgazdag nyugati országban, hanem egy szomszédunknál vezetik be most be ezt a lehetőséget.

Egy új rendelkezés értelmében Szlovéniában a 65 éves korhatár ellenére 60 évesen is nyugdíjba vonulhat az, aki 40 esztendőt ledolgozott. Sőt, az 58 év felettiek, illetve azok, akiknek 35 szolgálati évük van, csak napi hat órát kell dolgozniuk, vagy pénteken pihenőnapot kapnak. A rendszer lényege, hogy a munkaidő 80 százalékáért a fizetés 90 százalékát kapják a járulékok 100 százalékos befizetése mellett.

Mindez a nőkre és férfiakra egyaránt vonatkozik – ahogyan az egy jogállamban szokás.

A Jobbik lassan egy évtizede követeli, hogy négy évtizednyi munka után ne csak a nők, hanem a férfiak is nyugállományba vonulhassanak. A Fidesz ezt változatos indoklással, de mindig lesöpörte az asztalról. Hallhattuk tőlük, hogy ezt nem bírná el a nyugdíjrendszer, a költségvetés vagy épp a munkaerőpiac. Ennek fényében két verzió lehetséges: ezek az érvek nagy nem igazak, vagy, ha igen, akkor a szintén volt szocialista szomszédos ország ennyivel jobban áll gazdaságilag, mint hazánk. Egyik sem vet túl jó fényt a magyar kormányra.

A szlovénok minden bizonnyal nem úri jókedvükben vezetik be ezt a jogszabályt. Hanem egyszerűen azért, mert ráébredtek, hogy szükség van rá.

Egész Kelet-Közép-Európában általános jelenség a munkavállalók túlhajszoltsága,

akiket vagy a munkahelyükön dolgoztatnak agyon, vagy mellékállást kell vállalniuk, hogy megéljenek. Így aztán nagyon sokan csak számos betegséggel küzdve, szinte emberi roncsként érik el (ha megélik) a nyugdíjat, amelyet gyakran csak néhány évig élvezhetnek, mielőtt meghalnak. Az elmúlt évtizedekben szinte közhellyé vált (éppen azért, mert fájdalmasan igaz), hogy a közép-európai ember a munkahelyéről egyenesen a temetőbe megy.

Ez Magyarországon, ha lehet, még inkább így van. A magyar ember a munkaórák számát tekintve 35 munkanappal többet dolgozik, mint a francia. A munkaerő kizsákmányolása a statisztikák szerint különösen a férfiakat sújtja, s ennek szomorú eredménye, hogy átlagos élettartamuk 5 évvel alacsonyabb az európai átlagnál.

1960-ban 70 ezer magyar fiúgyermek született. Közülük ma alig 40 ezren élnek. A 40 százalékuk ugyanis nem érte meg a 65. születésnapját sem! S akinek ez sikerült, és végre letehette a munkát, átlagosan 4 évvel kevesebbet tölt nyugdíjban, mint nyugat-európai kortársai.

A Férfiak 40 bevezetése tehát nemcsak azért elengedhetetlen, mert a nemek szerinti diszkrimináció ordító jogtiprás, hanem azért is, mert

ezzel magyar családok százezreivel maradhatna tovább az édesapa vagy a nagyapa.

A családbarátságára oly büszke kormányt ez azonban láthatóan hidegen hagyja, hiszen javaslatainkat rendre lesöprik az asztalról.

Még azokat is, amelyek legalább némileg enyhíteni próbálnák a jelenlegi áldatlan állapotokat. Ennek szellemében kezdeményeztük, hogy 2000 órányi túlmunka a nyugdíjjogosultság tekintetében számítson plusz egy évnek. Javasoltuk azt is, 40 év munkaviszony után mentesüljenek a férfiak a személyi jövedelemadó alól.

Szlovénia példája jól mutatja, milyen az, amikor egy hatalom nem csupán GDP-termelő robotokként, hanem emberi lényekként, apákként, nagyapákként és nem utolsósorban alapvető jogokkal bíró honfitársakként kezeli a munkavállalókat. A Jobbik egy ilyen Magyarországért dolgozik, és nem adjuk fel a küzdelmet, míg meg nem teremtjük!

(A szerző a Jobbik elnöke.)