Folytatódik a füzéri vár újjáépítése

Latorcai Csaba kiemelte: a Füzéri vár nemcsak művészettörténeti jelentőségű, hanem a magyar történelem kiemelkedő helyszíne is, hiszen a Szent Koronát is őrizték az erődítmény falai között egykor. A kormány ezért támogatja a vár újjáépítését a Nemzeti Várprogram keretében.

Horváth Jenő, Füzér polgármestere (Fidesz-KDNP) ismertette: a második ütem keretében megépül az úgynevezett Rimay-ház, a Pápai-ház, az ecetesház, megújul a várudvar, valamint olyan beruházások valósulnak meg, amelyekkel interaktív módon mutathatják be egy középkori vár életét. Ugyancsak a beruházás része egy napelempark építése, amely több millió forintos megtakarítást hoz majd a vár üzemeltetési költségeiben. A beruházás befejezését 2019 decemberére tervezik.



A polgármester tájékoztatása szerint a harmadik ütemben kabinos felvonók építésével könnyítenék a feljutást az 552 méter magas hegytetőn álló várba. Kilátót építenek a Nagy-Milicen, és készülne egy függőhíd is a közelben. Fejlesztenék az infrastruktúrát, és szerepel a tervek között kerékpárutak és túraútvonalak kiépítése, valamint szabadtéri színpad kialakítása és szállodaépítés is.



A füzéri várhoz köthető fejlesztések összköltségét hárommilliárd forintra becsülik.