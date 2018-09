Jöhet az egészségügyi vészhelyzet Veszprém megyében?

Információink szerint az öt orvos döntéséhez nagyban hozzájárult az is, hogy rendkívül túlterheltek voltak, hiába kérték, nem javultak a munkakörülményeik, nem emelték a fizetésüket, ráadásul a kórház vezetése hallani sem akart arról, hogy új kollégákat vegyen fel. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy a kórház főigazgatója novemberre akarta csúsztatni az ügyüket.

A probléma az, hogy ha nem születik megállapodás az orvosokkal, az összes műtét elmarad Ajkán, hiszen nincsen ki altasson - mondta érdeklődésünkre Rig Lajos. Bár az orvosok most felmondási idejüket töltik - ami esetükben, mivel vállalkozók, 30 nap - ezért egyelőre nem maradnak el műtétek, ám a kórház vezetésének sürgősen altatóorvos után kell néznie.

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint az ajkai kórházban tapasztalható állapotok miatt a szaktárca egészségügyi vészhelyzetet is kihirdethet, ami akár azt is eredményezheti, hogy a Magyar Imre Kórház osztályai a megyeszékhelyre kerülnek át. Ez az amúgy is leterhelt veszprémi intézményt is rendkívül nehéz helyzetbe hozza - mondta a politikus.

Arról nem is beszélve, hogy mit jelent ez a megye túloldalán lévő tapolcai járásnak, ahonnan már az ajkai kórház is jelentős távolságot jelent - tette hozzá. Ez egy öngerjesztő folyamat: a túlterhelt és alulfizetett dolgozók felmondásával az ott maradók még nagyobb terhelésnek vannak kitéve. Ez vezetett most ahhoz, hogy felmondtak az orvosok - mondta.

Nem maradt egy ápoló sem az ajkai kórház intenzív osztályán Minden ápoló felmondott az ajkai Magyar Imre Kórház intenzív osztályán - tudta meg a 24.hu. A nővérek felmondása a nyáron történt, az utolsók augusztus elején álltak fel.A lapnak egy neve elhallgatását kérő belsős személy szolgált információval, aki elmondta, hogy fokozatos fogyatkozással kezdődött a nővérhiány.

Kérdésünkre, miszerint a kórház vezetése szerint a "nővérállomány biztosított, a betegellátás zavartalan és folyamatos" azt mondta: ugyan a nővérek munkaszerződése szerint valóban lehet őket más osztályokon alkalmazni, de míg egy csecsemőgondozó lehet, hogy kiváló a maga szakterületén, de minimum kockázatos hirtelen áthelyezni az intenzív osztályra.

A gépek megtanulása már önmagában másfél-két hónapos időszak, a tapasztalat hiányáról már nem is beszélve. Ez szakmai nonszensz - mondta Rig Lajos.

Várhatóan megbíznak egy külső vállalkozást, hogy lássák el ők - természetesen nem ingyen - az intenzív osztály feladatait. Ám az így érkező orvosok sokkal többet kérhetnek el, mint az eddig ott dolgozók, hiszen tudják, hogy a kórház nagyon komoly gondban van - mondta a jövőt firtató kérdésünkre a jobbikos képviselő.

A korábban mentőápolóként és aneszteziológus szakasszisztensként dolgozó Rig szerint, ha nem sikerül pótolni az orvosokat és megfelelő módon a szakápolókat, akkor az ajkai kórház fekvőbeteg osztályai átkerülnek Veszprémbe, ami azt is eredményezi, hogy a mentőszolgálat kocsijainak még nagyobb utat kell megtennie, ez pedig a betegek életébe is kerülhet.

"Bérkövetelésük komoly bérfeszültséghez vezetett volna"

Az orvosok távozása végre elérte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ ingerküszöbét is, ők közleményben reagáltak a hírekre:

"Az ajkai Magyar Imre Kórház menedzsmentje haladéktalanul elindította a tárgyalásokat azon szabad kapacitással rendelkező orvosokkal, akik hamarosan egy új struktúrában fogják biztosítani a zavartalan és folyamatos ellátást az intézmény aneszteziológiai és intenzív osztályán.

Az ajkai kórház intenzív osztályának orvosai 2018. szeptember 20-án adták be csoportos felmondásukat más elfoglaltságra hivatkozva. Bár a kórház vezetősége ezt megelőzően több alkalommal is tárgyalt az érintett orvosokkal, azok olyan magas bérköveteléssel álltak elő, amelynek elfogadása komoly bérfeszültséget, ezzel együtt zavart keltett volna az intézmény dolgozóinak mindennapos munkájában.

A kórházvezetés elfogadta az aneszteziológiai és intenzív osztály dolgozóinak felmondását, és a távozásukig rendelkezésre álló másfél hónap alatt gondoskodik az orvosi állomány utánpótlásáról -amely a jelenlegi körülmények között lehetséges -, illetve biztosítja a zavartalan és folyamatos ellátást az említett osztályokon."