Már csak ez hiányzik? - Demszky Gábor visszatérne a politikába

Demszky Gábor ebben úgy fogalmazott, hogy "meg kell ölni a fenevadat", vagyis a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, amit ő nyomtatott szamizdat kiadványokkal és lakásokon tartott szabadegyetemekkel képzel el, mint a Kádár-korszakban.

Lehetséges visszatéréséről így fogalmazott:

"Elárulhatom, gondolkodom, hogy ismét beszállok a politikába. A pártok nem érdekelnek, de függetlenként hajlandó lennék indulni."

Hozzátette:

"Még nincs döntés. Ha lesz mögöttem intellektuális és tárgyi erő, indulok. És jönne velem a régi csapatom. Olyan stratégiai tervezőm volt nekem, mint Atkári János, őt biztos visszahoznám."

A volt SZDSZ-es politikus emellett arról is panaszkodott, hogy nem hagyják a CEU-n vagy az ELTE-n oktatni, akárcsak a többi egykori szabad demokratát, mert az intézmények félnek az esetleges kormányzati retorziótól (a volt főpolgármesternek ugyanakkor nyilvánvaló visszaélésekkel tarkított közélete szereplése kapcsán sem kellett elszámoltatástól rettegnie...).

Demszky az interjúban kifejtette, hogy szegény, mint a templom egere és csupán nyugdíjából, valamint pénzzé tett autójából és szintén kalapács alá került szamizdat-archívumából tengődik.

Aki valami furcsa oknál fogva megsajnálta volna Budapest egykori első emberét, az rögtön meg is nyugodhat, azért van, ahol még biztosítanak megélhetést a magyarországi liberális kalandoroknak (és ezzel talán megkímélnek minket Demszky visszatérésétől, ha már erre a bőszen kultúrharcoló, a liberálisok ellen háborút hirdető Fidesz nem volt képes):

"Februártól urbanisztikát tanítok a brémai egyetemen. És még nem döntöttem el, merre indulok. Ha nem állnak be mögém és elragad a tanítás, elengedem a politikát."

A volt főpolgármester azért Gyurcsánynak is beszólt egy kicsit, amiért lehagyták a Kossuth téri bohóckodásról megosztott fotókról, pedig ő magas és feltűnési viszketegségből még egy kirgiz sapkát is a fejébe nyomott (az interjút is ebben a meglehetősen érdekes tökfödőben abszolválta).