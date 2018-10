Már csak néhány órája van, hogy lakástakarék szerződést kössön, megrohamozzák a bankokat az emberek

A kiépülő pártállam tankönyvi tüneteként az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának titkárságáról a Fidesz sajtóirodájához irányítottak minket, amikor Bánki Erik fideszes képviselő javaslatáról érdeklődtünk, amelynek értelmében a lakástakarék-pénztárak állami támogatását eltörlik. Annyi azonban bizonyos, hogy a tervezetet rapid módon verték át a testületen. Jellemző, hogy a napirendi pontok között nem is szerepelt a törvényjavaslat, amelyet napirend-kiegészítésként vita nélkül szavaztattak meg a kormánypárti többséggel, úgy, hogy az addig ismeretlen előterjesztést felolvasták nekik. A jelenlévő ellenzéki képviselők nem támogatták a tárgysorozatba vételt.

Ma háromnegyed hatkor összeül a Törvényalkotási Bizottság is, holnap pedig a napirend előtti felszólalásokat követően első napirendi pontként kerül sor az összevont vitára, majd a zárószavazásra is. A javaslat szerint a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba. Megkerestünk több pénzintézetet, amelyektől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy

ma még köthető állami támogatással járó lakástakarék szerződés, ám holnap már valószínűleg nem.

A változtatás nem csak azokat érinti, akik a jövőben tervezték, hogy takarékoskodni kezdenek, hanem azokat is, akik szeretnék lejáró szerződésüket meghosszabbítani, vagy hosszabb futamidősre változtatni. Így nem csoda, hogy a pénzintézetek ügyfélszolgálatait a munkaidő lejárta után megrohamozták az ügyfelek, az OTP informatikai rednszere pedig akadozik az óriási terhelés miatt.

Akinek a gyomra esetleg eddig is nehezen vette be a látványt, ahogyan a kormánypárti politikusok és cimboráik százmilliókat és milliárdokat keresnek, majd luxuséletüket saját bulvárlapjaik címlapjain tárják elénk, az most kapaszkodjon meg, ugyanis a Fidesz indoklása szerint többek között azért kell véget vetni a lakástakaréknak, mert„a megtakarítást a futamidő végén akár medence vagy szauna építésére is fel lehet használni",