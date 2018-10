Lakástakarékpénztárak: se támogatás, se alternatíva, se magyarázat

Akinek a gyomra esetleg eddig is nehezen vette be a látványt, ahogyan a kormánypárti politikusok és cimboráik százmilliókat és milliárdokat keresnek, majd luxuséletüket saját bulvárlapjaik címlapjain tárják elénk, az most kapaszkodjon meg, ugyanis a Fidesz indoklása szerint többek között azért kell véget vetni a lakástakaréknak, mert„a megtakarítást a futamidő végén akár medence vagy szauna építésére is fel lehet használni",