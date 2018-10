Még több repülőgépet vásárol a Honvédség

Folytatódik a haderőfejlesztés, jövőre a légierő és a katonák ruházata, fegyverzete kerül terítékre - mondta a honvédelmi miniszter a közmédiának. Repülőgépeket már eddig is vásároltak, például két Airbust, amikkel főleg Orbán Viktor közlekedik és egy Dassault Falcont. 2019 utolsó negyedévében érkeznek az Airbustól könnyű helikopterek, de új közepes szállítóhelikoptereket is beszereznek. Az Airbus 319-eseknél is nagyobb szállítógépeket is vehetnek, ahogy kisebb futárgépeket is. Ezeken kívül légvédelmi rendszerekkel, rakétákkal és a hozzájuk tartozó radarrendszerekkel fejleszthetik a haderőt. A szárazföldi csapatoknál erősíteni szeretnék a páncéltörő, tüzérségi és harckocsizó képességeket.