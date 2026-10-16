Káosz az utakon: amikor a KRESZ-táblák egymásnak is ellentmondanak

Mennyi az annyi? A szigorúbb szabály az úr

Ha két különböző sebességkorlátozó tábla érvényessége átfedésbe kerül, a KRESZ logikája és a biztonságos közlekedés elve alapján mindig a szigorúbb (vagyis az alacsonyabb) sebességhatár az irányadó.

Bár a képen látható 30-as és az előtte lévő 40-es tábla ellentmondásnak tűnik, amíg a helyzetet nem rendezik, a sofőröknek a 30 km/h-s limitet kell betartaniuk. De hogy a csudába alakulhat ki egyáltalán ilyen felemás közlekedési rend?

Egyik forgatókönyv: amikor a kivitelező „elfelejt” pakolni

A leggyakoribb hétköznapi hiba a trehányság. A történet általában így fest:

1. Az útszakaszon kint van egy állandó 30-as korlátozás.

2. Érkezik egy kivitelező, aki a munkálatok idejére ideiglenesen egy magasabb, 40 km/h-s tempót engedélyez a munkaterületen.

3. A munka végeztével a munkások összecsomagolnak, de a 40-es táblát (vagy a régit) onnan elfelejtik eltüntetni. A két különböző eredetű jelzés pedig békésen – és teljes összezavarva a közlekedőket – ott marad egymás mellett.

Másik forgatókönyv: a szigorodó fázisok és a „rápakolás” csapdája

Legalább ilyen életszerű az a helyzet is, amikor az időbeli sorrend fordított, vagy a munkálatok haladása diktálja a tempót:

1. Először egy enyhébb korlátozás (például 40-es tábla) kerül ki egy úthiba vagy korai munkálati fázis miatt.

2. Később a helyzet romlik, vagy a kivitelezés egy szűkebb, veszélyesebb fázisba lép (például sávszűkület, útmunkálat), ami miatt a kezelő vagy a kivitelező úgy dönt, hogy még szigorúbb tempóra van szükség, és kihelyeznek egy 30-as táblát is.

3. A szabályok szerint a régi, idejétmúlt táblákat ilyenkor le kellene szedni, de a gyakorlatban gyakran csak „rápakolják” az újat a régire, vagy külön oszlopra teszik, a korábbi 40-est pedig egyszerűen ott felejtik a betonoszlopon.

Kinek a felelőssége ez az egész?

A jogi háttér szigorú, és a felelősséget pontosan ketté kell választani a táblák típusa szerint:

* A 30-as (állandó) tábla: ez a közút kezelőjének, lakott területen belül szinte minden esetben az önkormányzatnak a hatásköre és felelőssége.

* A 40-es és a munkaterületi (ideiglenes) táblák: ezek kihelyezése és – ami a legfontosabb – a munka befejeztével történő leszedése kizárólag a kivitelező cég feladata.

A forgalomtechnikai szabályok előírják, hogy ideiglenes munkálatok idején az azzal ellentétes állandó táblákat le kell takarni vagy le kell szerelni. Ha ez elmarad, az a kivitelező mulasztása, de az önkormányzatnak mint közútkezelőnek is feladata lenne ellenőrizni, hogy a területén milyen állapotok uralkodnak.

Amíg a hatóságok vagy a felelős cégek nem veszik a fáradtságot, hogy rendet tegyenek a táblaerdőben, a sofőrök isszák meg a levét: marad a bizonytalanság és a szigorúbb (30 km/h-s) sebességhatár. Ha hasonló "kétkulacsos" táblázással találkozunk, érdemes a leglassabb tempót választani – nemcsak a büntetés elkerülése, de a saját biztonságunk érdekében is.

Adorján Béla posztjából egyébként kiderül, hogy az adott útszakaszon, ahol a fotó készült, senki sem dolgozik.