Pofátlanul dolgoztatják ingyen a tanárokat

Adorján Béla, a Jobbik elnöke YouTube videójában hívta fel a figyelmet arra, hogy az évek óta jogosan vitatott túlóra szabályai továbbra is felvetik a munkavállalók kiszolgáltatottságának kérdését. Szerinte a jogszabály módosítása nem várhat tovább: a többletmunkát tisztességesen el kell számolni, a túlóráért járó juttatásokat pedig rendezni kell.

Adorján kiemelte, az egyik legnagyobb áldozatai a rabszolgatörvénynek a tanárok, akik nem kevesebbért, mint gyermekeinkért, a jövő generációért felelősek. A pedagógusoknál ugyanis 60 túlóráig nem jár külön díjazás, és állítása szerint az intézményfenntartó KLIK tudatosan és szánt szándékkal szervezi úgy a pedagógusok, tanárok munkáját és beosztását, hogy a teljesített túlórák száma éppen a fizetési küszöb alatt maradjon.

Ha pedig ez valóban így történik, az nem pusztán adminisztrációs kérdés, hanem a pedagógusmunka megbecsülésének súlyos problémája.

Mert mégis milyen üzenetet közvetít az a rendszer, amelyben egy tanár pluszmunkáját nem feltétlenül követi pluszfizetés? A gyerekek jövőjét bízzuk rájuk, de a saját idejüket mintha nem kellene ugyanilyen komolyan vennünk.

Adorján a túlóradíjak rendezése mellett azt is szorgalmazta, hogy a túlórából származó jövedelem legyen személyi jövedelemadó-mentes, a többletmunka pedig a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő számításában is jelenjen meg.

A kérdés tehát egyszerű: ha a tanárok munkája nélkül nincs jövő, miért kell még a túlórájuk megbecsüléséért is külön harcolni?