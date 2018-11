Szembesítés a parlamentben: „elég, ha csak ránézünk a mostani Fideszre, hány volt kommunista van benne”

Szilágyi György hétfőn a parlamentben is szembesítette a fideszes képviselőket azzal, hogy amit jelenleg művelnek, az a kádári diktatúra restaurációja. Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap a jobbikos politikus még a Lendvay utcában, a Fidesz-székháznál beszélt erről újságírók előtt.

Jobbik: az 1956-os szabadságharc még ma is tart, ugyanazokkal vívjuk November 4-re emlékezve Szilágyi felidézte a 1956-os eseményeket, majd az azt követő Kádár-korszakot, ami után 1989-1990-ben a rendszerváltás idején - a képviselő szavai szerint -„úgy éreztük, hogy végre beteljesül az 56-os hősök szabadságvágya, és Magyarország egy független országként élheti a világát".Ugyanakkor Jobbik szóvivője úgy látja, az elmúlt évek bebizonyították, hogy „nem rendszerváltás, hanem csak módszerváltás történt",

Napirend előtti felszólalásban Szilágyi György arra figyelmeztetett, az 1956-os szabadságharc vérbefojtását követő 30 éves kádári diktatúra után nem történt rendszerváltás, csak módszerváltás volt, a kommunisták átmentették a hatalmukat különböző szervezeteken keresztül.

"Elég, ha csak ránézünk a mostani Fideszre, hány volt kommunista van benne"

- magyarázta Szilágyi György.

Értékelés szerint 2006. október 23-a 1956. november 4-ének felel meg, míg a 2010-es kétharmados győzelem 1956. november 11-ét idézi, amikor is megkezdődött a kommunista diktatúra restaurációja.

Jelenleg is vannak rendszerellenesek, akiket a hatalom ki akar irtani, és párthoz hűek, akik zsíros szerződésekhez jutnak. A Kádár-rendszerben tanácselnökök tartották kézben a Fideszt, most a NER-lovagok. Pártpropaganda hallatszik mindenhonnan, ma már a gyilkosságokat is a médián keresztül hajtják végre (vö.: lejárató hazug cikkek, karaktergyilkosságok). "A teljes diktatúra felé megyünk, a cél az egypárt rendszer" - foglalta mindezeket össze Szilágyi György.

"A Jobbiknak nincs más lehetősége, mint az ellenállás"

- hangzott el az üzenet az Országgyűlésben, majd a képviselő hozzátette: le kell győzni a NER-rendszerét, erre köteleznek minket az 1956-os hősök.

A kormány részéről Takács Szabolcs Ferenc államtitkár válaszolt, aki a felvetések helyett inkább arról beszélt, hogy Orbán Viktorék képviselik 1956 üzenetét.

(Címlap- és borítókép: Béli Balázs - Alfahír)