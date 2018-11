Csak Kövér meg ne hallja: "aki Soros-bérenc, annak börtön, aki Soros-üldözött, annak menedék jár"

Miközben Orbán Viktor Magyarországon bújtatja a börtön elől a jogerősen elítélt macedón barátját, Nikola Gruevszkit, a Fidesz épp ezekben a napokban veri keresztül a parlamenten

a fideszes különbíróságokként ismert közigazgatási bíróságok rendszerét;

Pártállamosítják a bíróságokat, amelyeket olyan emberekből tölthetnek fel az igazságügyminiszter közbenjárására, akik a közigazgatásban már bizonyíthatták lojalitásukat a Fideszhez. Ezek a bíróságok aztán majd megvédhetik peres ügyekben az államilag támogatott bűnözőket. Valahogy úgy, ahogy most Orbán védi be Macedónia korrupcióért elítélt exminiszterelnökét. Az indokok is hasonlóak lehetnek majd. Gruevszkit üldözi Soros. Úgy tűnik, jogvitás ügyekben ez az egy szó lehet az irányadó a jövőben. Aki Soros-bérenc, annak börtön, aki Soros-üldözött, annak menedék jár. Hogy ki melyik kategóriába tartozik, azt majd a „Fidesz-bíróság” eldönti. Biztos szép vallomásokat meg ítéleteket fognak majd írni a minisztériumban. Csak nehogy összekeverjék a kettőt.

Semjén Zsolt, a kereszténydemokrata rajongó

A kormány mocskos eszközökkel nyert választást, és mocskos eszközökkel kormányoz. Tudják, hogy őket nem a nép szeretete fogja megfojtani, hanem a nép gyűlölete, ezért most be akarják tiltani a kormánykritikus többséget. Azt hiszik, ha sóval hintik be a gyülekezési jogot, majd nem fognak találkozni velünk az utcán. Tévednek. ’56 se bejelentett rendezvény volt.

a civilszervezetek támogatásának CÖF alá rendelését.

Fideszes kecskére civil káposztát. A CÖF-ről annyi jut eszembe, hogy éltetik a Fideszt, gyalázzák a Jobbikot, és az, hogy szerintük nem közpénz az a félmilliárd, amit egy állami cégtől kaptak, hogy percenként 98 millióért csináljanak filmecskéket. Civil kabátba bújt pártkatonák, igazi csúszó-mászó banda. Tökéletesek arra, hogy kinyírják a valódi civileket.

Jobbik: hogyan tudott átjutni egy körözött bűnöző a több száz millió forintból megerősített déli határon? Mirkóczki Ádám indítványozta, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság jövő keddi, a Terrorelhárítási Központba kihelyezett ülésén vitassák meg Nikola Gruevszki ügyét, azonban reméli, hogy a belügyminisztérium már ma tájékoztatást ad arról, hogyan és miért került a hazájában törvényesen elítélt volt macedón kormányfő Magyarországra.

Hétfőn volt a szociális munka napja, a parlamentben is megemlékeztek erről, de mint ha az ellenzék és a kormánypártok két külön Magyarországon/világban élnének. Miért?

Mert két külön világban élünk. Ők a magánkórházak, magán idősotthonok, magániskolák világában, mi meg a rögvalóságban az emberek között. Szerintük minden jó, ami meg nem, azt meghamisítják. Tudja, a papír mindent elbír, csak a számok mögött lévő emberek nem. Legyenek szociális dolgozók, vagy gondozottak.

Múltidéző: Kövér László elveszi a szót

