Furcsa, a Mentelmi bizottság szerint Orbán Viktor magánember, amikor luxusrepülőzik, míg a TEK szerint nem az

Gréczy Zsolt ezzel kapcsolatban közölte: pártja azért akart eljárást indíttatni, mert a kormányfő rendszeresen egy üzletember 17 milliárd forint értékű magánrepülőgépén jár külföldre futballmeccseket nézni. De Orbán Viktor a vagyonnyilatkozatában sem tüntette fel ezeket a "luxusutakat".

A mentelmi bizottság egyebek között azzal indokolta az elutasítást, hogy a miniszterelnöknek csak a képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékokat és ingyenes juttatásokat kell feltüntetnie vagyonnyilatkozatában - idézte fel a DK országgyűlési képviselője. Gréczy Zsolt úgy fogalmazott: amikor

"a milliárdos vállalkozók közpénzeket nyernek, akkor Orbán Viktor még miniszterelnök, amikor ezért cserébe luxus-magánrepülőgépeken reptetik, akkor varázsütésre magánemberré válik".

Emlékezetes, hogy a Jobbik országgyűlési képviselőinek írásbeli kérdésére ismerte el Pintér Sándor belügyminiszter, hogy a TEK a miniszterelnök védelmét a nap 24 órájában, hivatalos és magánprogramjai során is ellátja. Pintér elárulta azt is, hogy a Bulgáriában, Oroszországban, az Egyesült Királyságban és Görögországban játszott focimeccsekre is elkísérték a miniszterelnököt, a TEK saját költségvetésének –tehát közpénznek- kárára.