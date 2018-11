Orbán Viktor nyolcvanhatodszorra is elismételte: minden törvényes volt a Gruevszki-ügyben

A Jobbik elnöke, Sneider Tamás arra hívta fel Orbán Viktor figyelmét, hogy egy demokráciában a világ minden pontján lemondott az a közszereplő, akiről kiderült, hogy nagy értékű ajándékot fogadott el.

„Vannak ezek a nagyon fontos személyek, és van Ön, miniszterelnök úr. Ők tisztességesen vállalták a következményeket, és lemondtak a pozíciójukról, míg Ön büszke arra, hogy 30 éve, bár eltitkolva, de folyamatosan fogad el gazdag vállalkozóktól repülőutakat”

- emlékeztetett mindenkit, hozzátéve, árnyalja ezt a büszkeséget, hogy ezek az ajándékok nem szerepelnek a miniszterelnök vagyonnyilatkozatában. Most pedig már igyekszik olyan személyeket is begyűjteni az országba, akik korrupció vádjával lettek elítélve saját országukban.

„Egy pillanatra sem érzi úgy, hogy ezekkel a tevékenységekkel nem csak önmagát járatja le, hanem az egész hazánkat, az egész nemzetünket? Fenntartja-e, hogy ezek után is törvénytelenül az önt szolgáló milliárdosok ajándékait fogadja el?"

- kérdezte.

Orbán Viktor válasza egyetlen mondatra korlátozódott, a magánrepülő útjait (illetve a vagyonosodását) a magyar parlament Mentelmi bizottsága megvitatta, és abban döntést hozott, és ennek a döntésnek ő aláveti magát (nem kell vizsgálni a kormányfő vagyoni helyzetét – a szerk.).

„Bátor válasz volt, miniszterelnök úr, meg kell hagyni”

- vágott vissza Sneider Tamás, aki szerint az elmúlt nyolc év bebizonyította, hogy a korrupció mértéke egyenes arányban áll eg ország gazdasági pusztulásával. Majd példaként felhozta, hogy ma már Romániát kell utolérnünk, nem Nyugat-Európát.

„Ha mégis meggondolják magukat a magyarok, és nem kívánják halálra dolgozni magukat, Ön hova fog repülni?”

- szegezte a kérdést Orbán Viktornak.

Orbán Viktor viszontválaszában szintén elmúltnyolcévezett, és felidézte a 2010-es adatokat, ahogy azt már Bodó Sándor államtitkára is múltkor elmondta a parlamentben, ne azt nézzük, hogy most mennyit keresünk, hanem 10 éve mennyi volt a bérünk.

Harangozó Tamás (MSZP) arra lett volna kíváncsi, hogy a magyar miniszterelnök megkérdezése nélkül,

Moszkva kérésére intézte a külügy Gruevszki bejutását, vagy az Orbán Viktor személyes döntése után történt meg.

Illetve felvetette azt is, hogy a kormany.hu szerint 2014-2018 között 21 alkalommal nyilvánította ki a kormányzat, hogy Magyarország támogatja Macedónia NATO- és EU-csatlakozását, ezt még fenntartják-e most is.

Orbán Viktor válaszával megkezdődött az egymondatos-show, ugyanis különböző formában ugyan, de minduntalan azt ismételgette, hogy a magyar hatóságok szabályosan jártak el Gruevszki ügyében, viszont a részleteket egyetlen egy alkalommal sem bontotta ki. A szocialista politikusnak azért annyit hozzátett, hogy Macedónia továbbra is a szövetségesünk, támogatjuk a NATO-csatlakozását. Szerinte a balkáni országba politikai játszmák zajlanak, és Magyarország nem fog ezekbe beavatkozni – tette hozzá.

Harangozó Tamás értetlenségére, miszerint törvénytelenül jártak el, hiszen biztonságos származási ország Macedónia, és biztonságos harmadik ország Szerbia és Montenegró is, csak annyit felelt, hogy

a menekültügyi eljárásokat nem a kormány folytatja le, és azok mentesek a politikai befolyástól.

A DK-s Vadai Ágnes szerint hazánk az első olyan ország, amelynek a miniszterelnöke egy embercsempész, majd arra kérdezett rá, hogy esetleg „Putyin gazda” adott-e a parancsot Gruevszki befogadására.

De Orbán Viktor szerint a magyar hatóságok ebben az ügyben a jogszabályoknak megfelelően jártak el. Majd Arató Gergely (DK) kérdésére már vissza is utasította, hogy törvénytelenséget feltételeznek a magyar kormányról és a hatóságokról, és különben is Gyurcsány Ferencék a bevándorláspártiak.

Szabó Tímea (Párbeszéd) felhozta azokat a neveket, akik hiába voltak zűrös előéletűek, mégis együtt éltünk velük: Ghaith Pharaon, Zaid Naffa, Atiya Khoury, és az azeri baltás gyilkos, Ramil Safarov. Nem szégyelli magát, hogy egy lerakattá teszi az országot? - kérdezte a miniszterelnöktől.

Valamikor az a baj, hogy bejön valaki, valamikor meg az, ha kimegy

– értetlenkedett a miniszterelnök, majd utalt az azeri gyilkos esetére: a kiadatásról a bíróság dönt.

Szabó Tímea szerint viszont továbbra is szégyellnie kellene magát Orbán Viktornak, mert „egy darab értelmes választ sem adott”, valamint azért is, mert

„Magyarországot a terroristák paradicsomává tette”.

szégyellje magát!

Orbán Viktor sajnálatát fejezte ki, hogy az ellenzéki képviselő nem éri be azzal a válasszal, amit ma délután „nyolcvanhatodszorra” elmondott, miszerint a magyar hatóságok a jogszabályok keretei között szabályosan jártak el.

(Fotók: Béli Balázs / Alfahír)