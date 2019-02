Freedom House: „csak részben szabad” Magyarország

A nemzetközi jogvédő szervezetet a 2019-es világjelentésében a 195 vizsgált országból 86-ot minősített szabadnak, 59-et pedig részben szabadnak, 50 ország került a nem szabad kategóriába.

A Freedom House szerint az általános szabadságjogok, a politikai szabadságjogok, illetve a civil társadalmat érintő minősítések területén romlott a magyar helyzet.

A világjelentés külön is kitért Magyarországra: Orbán Viktor és a Fidesz kormánya hatalomra kerülésük óta és 2018-ban még tovább rombolta a demokratikus intézményeket, az ellenzék, a média, a vallási csoportok, a civil társadalom korlátozásával, illetve totális ellenőrzésével. A jelentésben az is kritikaként olvasható, hogy 2010 óta sérültek a felsőoktatási intézmények, a civil szervezetek, továbbá a magánszektor és a menedékkérők jogai is.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem bonyolította túl a reagálást, a szokásos kommunikációs panellel állt elő:

„A Freedom House a Soros-birodalom tagja, Soros pénzeli, és most Soros választási kampányát szolgálja. A többi Soros-szervezettel együtt azért támadja Magyarországot, mert a magyarok úgy döntöttek, hogy nem akarják, hogy hazánkból is bevándorlóországot csináljanak.”

