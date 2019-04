Ma este kicsit előrébb lépünk Brexit-ügyben, de még mindig rejtély, hogy mi fog történni

Szerdán rendkívül EU-csúcsot tartanak, melynek témája a Brexit lesz. Theresa May korábban már belengette lemondását, most június 30-ig kért haladékot, a nap végére okosabbak leszünk, a 27-ek döntést hoznak a hosszabbításról. Ez a dátum viszont azt vetíti előre, hogy megtartják az EP-választást Nagy-Britanniában is. Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját kértük idegenvezetőnek ebben az útvesztőben. Interjú.

Theresa May június 30-ig kért újabb halasztást, az elmúlt időszakban Jeremy Corbynnal és a Munkáspárttal folytatott tárgyalásokat a már háromszor leszavazott megállapodás elfogadásáról. Közben érkeztek olyan hírek is, hogy az egyeztetések megszakadtak, aztán újraindultak. Ez hozhat előrelépést?

Mindenképp hozhat, de jelenleg nem látjuk, hogy hol tart a folyamat. Az egyeztetések nem álltak le, a héten ki kellene derülnie, hogy mire jutottak. Ami kiszivárgott, hogy a Munkáspárt mereven ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Királyság az EU elhagyása után is maradjon a vámunió része. Ez alapján Maynek és a konzervatívoknak fel kell adniuk azt a választási programpontjukat, hogy Nagy-Britanniának önálló kereskedelempolitikája legyen. Ezt egy vámunión belül nem lehet teljesen megvalósítani. Hallhattunk már olyan információkat is, melyek szerint a kormány ebben a kérdésben hajlandó lehet a kompromisszumra, de nem akarják nevén nevezni a vámuniót, hanem valamilyen más megközelítést alkalmaznának. Az is kérdés, hogy mennyi idejük lesz erre. May valóban június 30-ig kért haladékot az EU vezetőitől, de a 27-ek már nem igazán szeretnének ilyen rövid hosszabbítást. Legalább ennek az évnek a végéig, tehát december 31-ig, vagy akár 2020 márciusáig is kitolnák a Brexitet. Az viszont sejthető, hogy még egy teljes évig May nem marad miniszterelnök, ez pedig újabb kérdéseket nyithat: előrehozott választások lesznek? Ki lesz az új vezető?

Az EU elzárkózott attól, hogy módosítsák a jelenlegi megállapodást. Ezt viszont már háromszor visszadobta az alsóház. Ha Corbynék ezt próbálják átíratni, akkor valószínűleg zsákutcába hajtanak.

Nem magát a megállapodást akarják módosítani. A legfőbb vita arról van, hogy mi legyen annak a másik, még nem létező megállapodásnak a sorsa, ami a Brexit utáni kapcsolatokról szól. Maga a szerződés a kiválási feltételeket tartalmazza, a csatolt politikai deklaráción kívül nem mond semmit arról, hogy milyen lenne a jövőbeli viszony. Tehát a politikai deklaráción módosítana a Munkáspárt, mert ők úgy akarják megszavazni a megállapodást, hogy már hatással legyenek a későbbi kapcsolatok alakulására is, de ez teljesen új tárgyalás lesz. A Munkáspárt, ha garanciát kap a vámunióra, vélhetően megszavazza a megállapodást a parlamentben.

Jeremy Corbyn és Theresa May

Tényleg van realitása annak, hogy az EU-ból épp távozó Nagy-Britanniában EP-választást tartsanak?

Ha a hosszabbítás bármelyik formáját elfogadják, akkor a törvények szerint meg kell tartani a választást. Különböző szcenáriók léteznek: ha június 30-ig kapnak haladékot, akkor az EP munkáját már nem igazán tudnák befolyásolni a brit képviselők, mert az érdemi rész addig valószínűleg el sem kezdődik. Ha viszont egy évvel tolják el a Brexitet, akkor a briteknek is be kell ülniük az EP-be. Ettől tart az EU, néhány brit politikus már azzal ijesztgetett, hogy ebben az esetben gátolni kellene az unió működését, akadályozni az EU előrehaladását. Ez nem csak az EP-re, hanem valamennyi uniós intézményre igaz, ahol britek lehetnek. Emmanuel Macron környékéről tegnap már hallhattunk is olyan híreket, melyek szerint a hosszabbítás feltételéül szabná, hogy a britek ne delegálhassanak uniós biztost, ez a lisszaboni szerződés óta technikailag lehetséges is. Létező veszély, hogy a frusztrált brit állampolgárok erős mandátumot adnak az euroszkeptikusok kezébe, akik blokkolhatják az EU működését, ott ahol tudják. Ezt a veszélyt mérsékelné az EU. Ez viszont csak ideiglenes állapot lenne, mert ezeknek a képviselőknek előbb-utóbb el kell majd hagynia az EP-t.

May kedden Berlinbe és Párizsba utazott, Merkelen és Macronon múlik a ma esti döntés?

Nem véletlenül ezekre a helyekre látogatott, az unió legbefolyásosabb vezetőiről van szó, de azt ne felejtsük el, hogy a hosszabbítást mind a 27 tagállamnak jóvá kell hagynia – ez valószínűleg így is lesz. Az ír miniszterelnök már kemény szavakkal figyelmeztetett arra az esetre, ha hagyják kizuhanni a briteket, az Írországnak is komoly károkat okoz.

Angela Merkel és Theresa May

Megkapják a halasztást?

Nem hiszem, hogy az EU felvállalná, hogy Nagy-Britannia csak úgy kiszakadjon. Kicsit látható az a játék is, hogy ki lesz a hibás, ha valami baj történik? Tulajdonképpen senkinek nem áll érdekében a no-deal Brexit.

May korábban bejelentette, hogy kész lemondani a tárgyalások következő szakasza előtt. Ez mikor jöhet el?

A harmadik szavazás előtt azt mondta, ha átmegy az egyezmény, akkor hajlandó lemondani. Ebben az esetben szerintem nyárról lett volna szó. A távozáshoz egy ideig May saját elhatározására is szükség van, mert a korábban megnyert bizalmi szavazás miatt decemberig nem támadható a pozíciója. Ha eljutunk odáig, hogy már a Brexit utáni viszonyrendszerről kell tárgyalni, nehezen tudom elképzelni, hogy azt a szakaszt is ő vezesse.

Theresa May

A ma esti, rendkívüli EU-csúcson eldől tehát a hosszabbítás mértéke, utána May újra nekifut otthon a megállapodás elfogadtatásának?

A brit parlament korábban megszavazta, hogy június 30-ig tartó hosszabbítást szeretnének. Ha ennél bővebb határidőt ad az EU, akkor az újabb parlamenti procedúrát eredményezhet. Maynek nem lesz egyszerű a helyzete, úgy kell elfogadtatnia a megállapodást, hogy garantálja az ellenzéknek, hogy a tárgyalásokat egy bizonyos viszonyrendszer felé fogja vinni – ahogy korábban beszéltünk róla, a Munkáspárt vámuniót szeretne – a kérdés az, hogy ezt milyen mértékű hitelességgel teheti meg. Ha ő közben lemond és érkezik egy másik tory vezető, vagy előrehozott választások lesznek, hogyan tudná garantálni, hogy a későbbi tárgyalások milyen irányba mennek, egy új vezetővel? Ráadásul, ha elfogadják a megállapodást, kötőereje lesz az ír záradéknak is, tehát valahogy meg kell oldani, hogy az ír-északír határ nyitva maradhasson. Ezek a tényezők behatárolják a lehetőségeket, egyelőre továbbra is nehéz látni, hogy mi fog történni a brit belpolitikában.