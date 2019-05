A Jobbik keményen beleszállt Orbán „migránsmunkásaiba”

Bár adóforintjaink milliárdjaiból olvashattuk, hogy „ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját”, Varga Mihály ma is két munkásszállót ad át: Zalaegerszegen és Szentgotthárdon. Noha a kormányzati kommunikáció az, hogy ezek célja a munkaerő mobilitásának növelése, nehéz elképzelni, hogy a legrosszabbul fizetett régiókba magyar munkaerőt toboroznának az ottani multicégek.

A kormány célja, hogy az alacsony, 3 százalék körüli munkanélküliségi ráta megtartása mellett segítse a vállalakozásokat a megfelelő munkaerő megtalálásában – jelentette ki Varga Mihály az új zalaegerszegi munkásszálló átadó ünnepségén.

A hazai hírügynökség tájékoztatása szerint a pénzügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország számottevő munkaerő-tartalékkal rendelkezik, ezért a szakképzés fejlesztése, a bérek folyamatos emelése és a mobilitást elősegítő kormányzati intézkedések révén támogatni kell a munkavállalók hatékony elhelyezkedését.

A tárcavezető kifejtette: a magyar gazdaság a foglalkoztatás területén is egyre jobban teljesít, ezt mutatja az is, hogy a rendszerváltás óta nem dolgoztak olyan sokan Magyarországon az év ezen időszakában, mint most. 2010 óta 820 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, ebből közel 700 ezren a versenyszférában helyezkedtek el. Emellett több mint hat éve töretlen a reálkeresetek emelkedése, 2018-ban 8,3 százalékkal voltak magasabbak a bérek az egy évvel korábbinál – ismertette a miniszter.

Varga Mihály felhívta a figyelmet arra, hogy az erősödő munkaerő-kereslet miatt az elkövetkezendő időszak kiemelt feladata a munkaerő-tartalék aktivizálása, a közfoglalkoztatottak és munkanélküliek képzése, a kisgyerekes nők, illetve a nyugdíjasok munkába állásának könnyítése lesz.

Lapunk két hete számolt be arról a konferenciáról, ahol a családvédelmi akcióterv várható gazdasági hatásait elemezték szakemberek. Akkor Gion Gábor államtitkár a fenti négy csoport mellett a 16-25 éves korosztály aktiválását, valamint a külföldön munkát vállaló magyarok hazacsábítását is a munkaerőpiaci kereslet kielégítésének eszközeként említette. A fiatalok, valamint a külföldre emigráltak csoportja most viszont kimaradt a tárca felsorolásából.

A miniszter kiemelte: a foglalkoztatás erősítését támogató intézkedések keretében a kormány támogatni kívánja a regionális különbségek csökkentését a munkaerő-mobilitás növelése érdekében. Ennek része a munkásszállások építését támogató program, amelynek 2017-es meghirdetése óta eddig 13 önkormányzat 1600 férőhely kialakításához összesen közel 3,5 milliárd forint támogatásban részesült.

A miniszter elmondta, hogy a most átadott összesen 600 millió forint összértékű zalaegerszegi beruházást 360 millió forinttal támogatta a kormány hozzátéve, hogy a mai nap folyamán egy szentgotthárdi munkásszállás átadására is sor kerül, amely több mint 200 fő befogadására lesz alkalmas.

Magyarország Kormánya a Pénzügyminisztériumon keresztül 2017 májusa óta 25,6 milliárd forintot különített el migránsmunkások szállásainak kialakítására – reagált közleményében Stummer János, a Jobbik alelnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkásszálló-beruházások szerződéseit eltüntették a tárca honlapjáról.

Orbán Viktor kormánya megélhetési migránsok szálláscsinálója, szöges ellentétben áll a hivatalos kormányzati kommunikációval. Orbán Viktor hazudott a magyaroknak, a Fidesz becsapta az országot. Azt ígérték, megvédik a magyar családokat a bevándorlástól, közben pedig a hátsó ajtón migránsmunkások tízezreit engedték be. Tették mindezt azért, hogy még véletlenül se kelljen európai mércével mérve tisztességes fizetést adni a magyar dolgozóknak

– írja kommünikéjében a jobbikos politikus. Stummer úgy véli,

a magyar családoknak nyugati bérekre, nem pedig keleti vendégmunkásokra van szüksége!

Lapunk több magyar településen is készített riportot, ahol bemutattuk az – elsősorban külföldi – vendégmunkások számára épített vagy épp felújított munkásszállók hátterét:

Lapunk két hónapja elemezte ki, a KSH adatai szerint 2015 és 2017 között 86 ezer bevándorló érkezett hazánkba, a legnagyobb emelkedést pedig az ukrán állampolgárok (zömmel nem kárpátaljai magyarok, hanem Belső-Ukrajnából érkezettek) száma mutatja.