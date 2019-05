Itt a hivatalos beismerés: a kormány hivatalos programja, hogy a magyarok örökké alacsony bérért dolgozzanak

Aki az elmúlt kilenc évben ezt a meccset nézte, annak egyre világosabb, hogy a Fidesz a plakátokra felírt erős és büszke ország helyett egy 93.000 négyzetkilométeres, bérrabszolgák lakta összeszerelőcsarnokot épít az idegen nagytőkének. Ezt az ellenzéki pártok, különösen a Jobbik számos alkalommal a fejükre is olvasta. Ezen a csendes csütörtöki délutánon azonban megérkezett a hivatalos beismerés is: igen, pontosan ez a céljuk.

Persze a közelgő EP-választásra mozgósító, sok milliárdos kampány továbbra is a lényegében már alig létező migráció megállításáról harsog. Az igazságot nem a bátonyterenyei, meg vagy nyíradonyi lakossági fejszűkítőkön mondják ki – hanem biztonságos távolban. Szijjártó Péter Párizsban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) digitális innovációval foglalkozó miniszteri értekezletén úgy érezte,

eléggé messze van a muszlimnégerterrorista vademberektől rettegő szavazóiktól, hogy kimondja a frankót.

A külgazdasági és külügyminiszter a jövő nagy kihívásaira, többek között a robotizációra való felkészülésről beszélt, és az a helyzet, hogy meglepően előremutató dolgokat is megfogalmazott. Például azt, hogy az oktatást korszerűsíteni kell, mert így a diákok olyan képességek és tudás birtoká kerülhetnek, amivel versenyképesek lehetnek a munkaerőpiacon. Így aztán a bonyolultabb tudás révén emelkednek a munkabérek. Ezek bizony nehezen cáfolható alapigazságok. Az már jóval kevésbé, hogy szerinte "ez a folyamat már zajlik Magyarországon." Erről az elmúlt egy évben sorozatos sztrájkokkal emberhez méltó munkakörülményeket és normális béreket követelő, multiknál dolgozó melósok valószínűleg egészen más gondolnak – de a miniszternek messze nem ez volt a legmeredekebb mondata. hanem az, hogy szerinte

"a kormányok feladata kordában tartani a béremelkedést, mert különben gyengül az adott ország versenyképessége és kevésbé lesz vonzó befektetőknek."

S, hogy még világosabb legyen a képlet, hozzátette azt is: "folyamatosan könnyíteni kell a magas hozzáadott értékű termékeket gyártó, fejlett technológiákat bevezető cégek adóterhét."

Politikusról magyarra fordítva: a kormány programja nem csak rövid, de hosszú távon is az, hogy

a magyar emberek szarért-hugyért dolgozzák ki a belüket olyan idegen multiknak, akiknek az alacsony béreken megspróolt extraprofitjuk után szinte semmit sem kell adózniuk.

Persze az első blikkre nem is hangzik rosszul hogy a komoly fejlesztéseket Magyarországra hozó cégeknek kedvezményeket adnak – csakhogy ezen az ezerféle adókönnyítéssel és sokmilliárdos támogatásokkal agyonkényeztetett, a hazai munkásokkal javarészt csak szalagmunkát végeztető vállalatok menedzsmentje röhög a legjobban.

Most akkor írhatnám, hogy Szijjártó szavaiból világosan kiderül: a kormány nemzedékeken át tartó bérrabszolgaságra szánja a magyarokat. De sajnos nem írhatom. A helyzet ugyanis ennél is rosszabb. Erre a nyomorult jövőképre ugyanis nem lesz elég hazai jelentkező. Hatszázazer honfitársunk már így is dobbantott az országnyi rabszolgatelepről, és minden évben újabb tízezrek követik őket. A narancsos kalózlobogó alatt hajózó gályájára viszont muszáj szerezni valakit, aki húzza az evezőket.

Ha máshogyan nem megy, migránsokat. Igen, azokat, akiktől a kormány annyira megvédi a hazát.

Kivéve, ha bagóért is melózni hajlandó ukránok, indiaiak, mongolok, vagy éppen muszlim törökök. Nekik épülnek lassan minden kisközségnél népesebb magyar városban az összesen több tízezer ember befogadására alkalmas szállások. Az elmúlt egy évben a napnál is világosabbá vált:

ennek a hatalomnak valójában nincs szüksége a magyar emberekre, csupán a hazájukra – akár nélkülük is.

A nemzetthy és hazaffyas melldöngetés paravánja mögé rejtett valódi Orbán-terv egy 93 ezer négyzetkilométeres uradalom, ahol teljesen mindegy, ki robotol, csak legyen, aki kitermeli az ellopható százmilliárdokat. Ahol nem csak a béreket könnyű kordában tartani, de a bármikor lecserélhető, korlátlanul pótolható külföldi vendégmunkaerőt is. Az őslakosokból pedig elég lesz, ha a birtok szélén tengődő idős jobbágyok és a zsák krumplival megvehető zsellérek maradnak, akik négyévente újra, meg újra megválasztják a Méltóságos Urat követnek az Országgyűlésbe.

Szóval az a helyzet kedves olvasó, hogy, ha a fenti három közül egyik kategóriába sem tartozol,

akkor te Orbán Viktor Magyarországán felesleges vagy.

A Fidesz világában mi, a magunk és gyermekeink számára élhetőbb, igazságosabb, szabadabb jövőt álmodó magyarok feleslegesek vagyunk. És, ha hagyjuk, hogy ezt tegyék a hazánkkal, akkor igazuk is van.