Az időjárásra hivatkozva nem vetették be a mentésnél a helikoptereket, amiket korábban a minden körülmények között való használhatóságuk miatt méltattak

Noha a hatóságok gyorsan reagáltak a szerda esti hajóbalesetre és koreai, valamint osztrák kollégáikkal kiegészülve azóta is mindent megtesznek az elsüllyedt jármű kiemelése és az áldozatok felkutatása érdekében, több furcsaság is napvilágot látott a katasztrófa óta.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy a 24.hu birtokába került a baleset során rögzített riasztási lap, amely a baleset rövid leírása mellett azt is tartalmazza, hogy a mentéshez a katasztrófavédelem részéről a legmagasabb (V-ös számú) riasztási fokozatot rendelték el, azonban rögzítették azt is, hogy

a baleset következtében életveszély nem áll fenn.

Azt nem tudni, hogy ez a körülmény befolyásolta-e a mentést, ahogy azt sem, hogy a helikopterek bevetése, amit végül az időjárásra hivatkozva elvetett a BRFK mekkora segítséget nyújtott volna az áldozatok keresésében.

A BRFK-nak a Népszava tette fel a kérdést, hogy a Hableány elsüllyedése után miért nem vetették be a túlélők és áldozatok keresésére a rendőrség keresőlámpával és hőkamerával is felszerelt helikoptereit.Ugyanis az általuk megkérdezett repülési szakemberek szerint szerda este ugyan esett az eső, de nem voltak extrém rosszak az időjárási körülmények. Különös tekintettel arra, hogy a rendőrség 2017 januárjában még külön ki is emelte egy közleményében, hogy az MD902-es helikoptereken olyan robotpilóta van, amely "segítséget nyújt a rossz időjárási viszonyok esetén is".

A lap rámutatott arra is, hogy az hatóságok kommunikációjában a vízirendészet egységeinek kiérkezését illetően is zavar mutatkozik. A csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzottak szerint 21:29 perckor, a baleset után 24, az első riasztás után 14 perccel ért helyszínre "a Dunai Vízirendészeti Kapitányság első hajója". Ehhez képest a BRFK most azt állítja, hogy a vízirendészet első hajózó járőre már 21:15 perckor, a bejelentés időpontjában a helyszínen volt, mert "a hajózók csatornáján" már a bejelentés előtt értesült a balesetről. A szemtanúk szerint viszont a vízirendészet egységei jóval a vízimentők után értek a baleset helyszínére.